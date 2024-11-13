Tην Τετάρτη στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η τηλεμαχία των υποψηφίων για την εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Tις ερωτήσεις στους υποψηφίους θα υποβάλουν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, Απόστολος Μαγγηριάδης και Χριστίνα Βίδου.

Οι θεματικές ενότητες

Οι Απόστολος Γκλέτσος, Παύλος Πολάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Νικόλας Φαραντούρης συμφώνησαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

Οικονομία Κλιματική κρίση Κοινωνικό κράτος/Κόμμα-οργάνωση Εξωτερική πολιτική

Η διάρκεια κάθε δημοσιογραφικής ερώτησης, σε ό,τι αφορά τις τέσσερις θεματικές ενότητες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30’’ και η διάρκεια κάθε απάντησης τα 120”.

Οι Απόστολος Μαγγηριάδης και Χριστίνα Βίδου θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής follow up ερωτήσεων σε καθέναν από τους τέσσερις υποψηφίους. Κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15’’ και κάθε απάντηση τα 60’’.

Σε κάθε ενότητα, ο καθένας από τους υποψηφίους θα έχει το δικαίωμα υποβολής ερώτησης σε έναν έως δυο συνυποψήφιούς του. Κάθε ερώτηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30’’ και κάθε απάντηση τα 120’’.

Η τηλεμαχία θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του προσωπικού οράματος του κάθε υποψηφίου, χρονικής διάρκειας έως 180’’.

