Στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, θα γίνει το debate μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, το θέμα συζητήθηκε στην σημερινή Πολιτική Γραμματεία του κόμματος. Οι λεπτομέρειες του debate συζητούνται με την ΕΡΤ που θα το φιλοξενήσει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στις 9:00 το βράδυ. Θα υπάρχουν πάντως συγκεκριμένες θεματικές, καθώς και κομμάτια ελεύθερου διαλόγου μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων.

Όσο για την διοργάνωση της εσωκομματικής εκλογής μέσα στις επόμενες ημέρες σε συμφωνία με τους υποψηφίους, θα ανακοινωθεί η Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογή προέδρου θα γίνει κανονικά και θα είναι μόνο με φυσική παρουσία των μελών και όχι ψηφιακά, με την καταβολή των δύο ευρώ.

Στην Πολιτική Γραμματεία συζητήθηκαν τα οργανωτικά κενά μετά τις αποχωρήσεις στελεχών και όπου διαπιστώνονται ανάγκες θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι υπάρχει μία επιστολή 76 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που δήλωσαν την αποχώρησή τους, ενώ την παραίτηση της ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και το μέλος της, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Για το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης είναι στην διάθεση του κόμματος και θα δοθούν σε όποια αρχή τα ζητήσει, όπως η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής.

Ο Νίκος Παππάς ενημέρωσε για τις αποχωρήσεις βουλευτών και για τις παραιτήσεις από τις θέσεις εκπροσώπων και τομεαρχών, καθώς και για τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις του κόμματος. Τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει στην κάλυψη των αναγκών.

Τέλος, αποφάσισαν να ζητηθεί ενημέρωση πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τα ελληνοτουρκικά μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν και ενόψει και της συνέχισης του διαλόγου.

