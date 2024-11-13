Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της COP29 με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η βελτίωση των διμερών σχέσεων και το θετικό momentum ενίσχυσης των επαφών το τελευταίο διάστημα.

Συζητήθηκε ακόμη η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, καθώς το Αζερμπαϊτζάν είναι σημαντικός προμηθευτής φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη απευθείας επαφών του Αζερμπαϊτζάν με την Κύπρο και για τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην COP29, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν.

Έγινε ακόμη αναφορά στις προοπτικές και τον οδικό χάρτη για την οριστική επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και στην Αρμενία.

Στο περιθώριο της COP29 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακόμα συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Kassym-Jomart Tokayev και με τον Πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, Shavkat Mirziyoyev.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκε η ενίσχυση των σχέσεων και της επιχειρηματικής συνεργασίας τόσο με το Καζακστάν όσο και με το Ουζμπεκιστάν, καθώς και οι προοπτικές συνεργασίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διετία 2025-26.

