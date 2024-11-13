Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου, ο ορισμός των οποίων έγινε με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους/τις:



Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Πρόεδρος Αλεξιάδης Τρύφων Κοντονάσιος Σωτήρης Λιάκου Ελπίδα Μαστροπέρρου Λουκία Μορφίδης Κώστας Μπατζιά Ντίνα

Πηγή: skai.gr

