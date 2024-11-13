Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου, ο ορισμός των οποίων έγινε με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους/τις:
- Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Πρόεδρος
- Αλεξιάδης Τρύφων
- Κοντονάσιος Σωτήρης
- Λιάκου Ελπίδα
- Μαστροπέρρου Λουκία
- Μορφίδης Κώστας
- Μπατζιά Ντίνα
Πηγή: skai.gr
