ΣΥΡΙΖΑ: Η σύνθεση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή προέδρου - Τα 7 μέλη

Με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος ορίστηκαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εσωκομματικές εκλογές

ΣΥΡΙΖΑ

Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου, ο ορισμός των οποίων έγινε με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους/τις:
 

  1. Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα, Πρόεδρος
  2. Αλεξιάδης Τρύφων
  3. Κοντονάσιος Σωτήρης
  4. Λιάκου Ελπίδα
  5. Μαστροπέρρου Λουκία
  6. Μορφίδης Κώστας
  7. Μπατζιά Ντίνα
