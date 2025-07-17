Την κίνηση ποινικής δίωξης κατά του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή για την πράξη της παράβασης καθήκοντος προτείνει το πόρισμα της πλειοψηφίας της ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το πόρισμα, η κίνηση ποινικής δίωξης του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προτείνεται ειδικότερα διότι κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2021 έως και 28/2/2023, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ. 3 του νόμου 4974/2022 εκ προθέσεως και με σκοπό να βλάψει οικονομικά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός

Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ» παρέλειψε:

α. να καθορίσει ένα επαρκές πλαίσιο χρηματοδότησης για τον τομέα των σιδηροδρόμων,

β. να μεριμνήσει για τη διασφάλιση διάθεσης προς τον ΟΣΕ των δημόσιων πόρων που ήταν απαραίτητοι για τη συντήρηση, επισκευή, επέκταση και ανακαίνιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού με βάση ένα πολυετές Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων που χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χάριν και της στελέχωσης της εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ με το αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του προσωπικό.

Δείτε ολόκληρο το πόρισμα ΕΔΩ

Αποχώρησαν από την επιτροπή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Το πόρισμα εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής, η οποία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα, καθώς σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση αποχώρησε, καταγγέλλοντας τη διαδικασία ως αντισυνταγματική.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν επιστολή-γνώμη στην οποία τονίζουν ότι λόγω «αντισυνταγματικών» και «αντιθεσμικών μεθοδεύσεων» της πλειοψηφίας της επιτροπής δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να συνταχθεί αιτιολογημένο πόρισμα, ενώ υποστήριξαν πως η πρόταση του ίδιου του Κώστα Αχ. Καραμανλή για παραπομπή απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο χωρίς τη διενέργεια της επιβαλλόμενης έρευνας είναι «αντισυνταγματική και παράνομη».

Για «μεροληπτική στάση» κατήγγειλε την πλειοψηφία και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως θεωρεί «υποκριτικό να συνταχθεί και να κατατεθεί πόρισμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και χωρίς να επιτραπεί η εξέταση μαρτύρων».

Το πόρισμα θα κατατεθεί το απόγευμα στον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ την Τρίτη 22 Ιουλίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια, όπου με μυστική ψηφοφορία θα ληφθεί η τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη του κ. Καραμανλή στο δικαστικό συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

