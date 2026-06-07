H Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ μετά την επίθεση στη Βηρυτό - «Κοιτάξτε τον ουρανό απόψε»

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, απείλησε με αντίποινα το Ισραήλ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

«Θα απαντήσουμε με αποφασιστικό και οδυνηρό τρόπο στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στην Νταχίγια (νότια προάστια της Βηρυτού). Πρέπει να συνετιστεί αυτό το λυσσασμένο σκυλί και να επιστρέψει στη θέση του. Απόψε, κοιτάξτε τον ουρανό των κατεχόμενων εδαφών» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ρεζαεΐ.

به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) June 7, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν σήμερα κτίρια διοίκησης «τρομοκρατών» στη συνοικία Νταχίγια που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ, αντιδρώντας στα πυρά της οργάνωσης κατά ισραηλινών εδαφών, ανέφεραν σε μία κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

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Πηγή: skai.gr

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