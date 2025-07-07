Του Γιάννη Ανυφαντή

Την άρνηση σε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση των Τεμπών επαναλαμβάνει στο υπόμνημά του ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, ζητώντας να παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο.

«Με το παρόν σημείωμά μου αρνούμαι ότι έχω τελέσει τη διερευνώμενη πράξη της παράβασης καθήκοντος ή και οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη» υποστηρίζει ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δηλώνοντας ωστόσο πως επιθυμεί «προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδειξη της αθωότητάς» του την κίνηση ποινικής δίωξης από την Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να διενεργηθεί ανάκριση από ανακριτική που θα οριστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος.

Ο πρώην υπουργός επέλεξε να δώσει τις εξηγήσεις του στα μέλη της προανακριτικής επιτροπής μέσω λιτού γραπτού υπομνήματος, όπως είχε πράξει πριν από λίγες εβδομάδες και ο Χρήστος Τριαντόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία το αίτημα των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο ειδικό δικαστήριο.

Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά

Από την προανακριτική επιτροπή αποχώρησαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι δεν επιτρέπει στους βουλευτές να επιτελέσουν τον συνταγματικό τους ρόλο, παραπέμποντας τον Κ. Καραμανλή απευθείας στη δικαιοσύνη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, δήλωσε: «Σήμερα ζήσαμε το τελευταίο επεισόδιο στην προσπάθεια αμνήστευσης και προστασίας του κ. Καραμανλή. Η λειτουργία της Επιτροπής είναι συνταγματική υποχρέωση, όχι ευχέρεια. Την καταργούν όμως, για να ελαχιστοποιήσουν το πολιτικό κόστος. Για αυτό, παραμένουν στη συνείδηση της κοινωνίας ως οι ενορχηστρωτές της συγκάλυψης».

Σε δήλωσή του ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά είπε: «Σήμερα είναι μια ημέρα ντροπής. Ο κ. Καραμανλής έστειλε ένα υπόμνημα 130 λέξεων. Ούτε τρεις λέξεις για κάθε νεκρό δεν βρήκε να πει. Η ΝΔ θεωρεί πως με αυτό τον τρόπο μπορεί να προχωρήσει η Προανακριτική Επιτροπή. Στην πραγματικότητα ακυρώνουν κάθε δυνατότητα της Βουλής να ερευνήσει, κάθε δυνατότητα να λειτουργήσει στο πλαίσιο του Συντάγματος, να κάνουμε τη δουλειά μας ώστε να υπάρξει αλήθεια και δικαιοσύνη για τα θύματα ων Τεμπών. Ως Νέα Αριστερά καταγγείλαμε αυτή την ντροπιαστική διαδικασία και αποχωρήσαμε. Η ντροπή αυτή ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Η προανακριτική θα συνεδριάσει ξανά στις 17 Ιουλίου.

