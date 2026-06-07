Mερτς: «Θα τα καταφέρουμε» με τις μεταρρυθμίσεις

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση Μερτς προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικού κράτους, εστιάζοντας στο συνταξιοδοτικό, την υγειονομική ασφάλιση και τη φορολογία, με στόχο να μη θιγούν οι εργαζόμενοι και τα κοινωνικά ευάλωτα στρώματα, σύμφωνα με τα συνδικάτα.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνάντηση στην καγκελαρία με συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις για να κατατεθούν και να αναλυθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνουν περικοπές στις συντάξεις και υποσχέθηκε συνέχιση ενός αξιόπιστου κοινωνικού κράτους, αλλά όχι με την τρέχουσα μορφή του.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Το δικό του «Θα τα καταφέρουμε» (Wir schaffen das) είπε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την προώθηση των μεγάλων κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που προετοιμάζει η κυβέρνησή του, θυμίζοντας την ιστορική ρήση της Άνγκελα Μέρκελ το 2015 για το προσφυγικό. Έκτοτε έχουν αλλάξει πολλά στη Γερμανία και η πίεση για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις είναι μεγάλη, όχι όμως σε βάρος των εργαζομένων και των κοινωνικά ασθενέστερων λένε τα συνδικάτα.



Στο επίκεντρο του πακέτου Μερτς βρίσκεται το συνταξιοδοτικό, η ασφάλιση υγείας και οι φορολογικοί συντελεστές, ενώ κρίσιμη αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα η «συνάντηση κορυφής» στην καγκελαρία με συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις προς ανάλυση. Ο Μερτς διαβεβαίωσε σε κομματική εκδήλωση χθες Σάββατο, στο Λίνστοφ στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δ. Πομερανίας ότι οι συντάξεις δεν θα περικοπούν ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να έχει ένα «αξιόπιστο κοινωνικό κράτος», όμως όχι με τη σημερινή του μορφή.



Για τον καγκελάριο βασικός πυλώνας του συνταξιοδοτικού θα πρέπει να παραμείνει η βασική σύνταξη που προβλέπεται εκ του νόμου, ενώ από εκεί και πέρα η ενίσχυσή της θα πρέπει να έρθει μέσω ιδιωτικών ή εταιρικών συντάξεων. Αναμένονται επίσης μεγάλες αλλαγές και στο ασφαλιστικό, με περικοπές στις παροχές για τους ασφαλισμένους και στους συγγενείς τους, αν και ο καγκελάριος αποφεύγει δημόσιες αναφορές ακόμη σε αυτό.



Τι λένε τα συνδικάτα



Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, τα συνδικάτα καταθέτουν τη δική τους πρόταση ζητώντας να γίνει υποχρεωτική η επαγγελματική ή εταιρική σύνταξη για όλους τους εργαζόμενους.



Σύμφωνα με την πρόταση, η πρόσθετη αυτή ασφάλιση θα πρέπει να χρηματοδοτείται και από τους εργοδότες, ώστε το βάρος να μην πέφτει μόνο στους εργαζόμενους μέσω εισφορών, ανέφερε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων Γιασμίν Φαχίμι στο δίκτυο RND.



Προς το παρόν περίπου 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν διαθέτουν τέτοιου είδους κάλυψη, κυρίως επειδή εργάζονται σε επιχειρήσεις χωρίς συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τη Φαχίμι. Ωστόσο η ίδια προβλέπει ότι θα υπάρξουν διαμαρτυρίες σε περίπτωση μεγάλης αύξησης των εισφορών.



Όπως αναφέρει η ίδια, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το υποχρεωτικό ποσοστό εισφοράς ανέρχεται στο 20% ή περισσότερο, δηλαδή είναι υψηλότερο σε σχέση με τη Γερμανία, όμως ακόμη υψηλότερη είναι η εργοδοτική εισφορά.

Πηγή: Deutsche Welle

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