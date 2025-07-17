«Η Νέα Δημοκρατία φοβάται την έρευνα, φοβάται την προανακριτική επιτροπή και γι’ αυτό επιλέγει ανενδοίαστα το «ξέπλυμα» των ποινικών ευθυνών των υπουργών της» απάντησε σήμερα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Στη δήλωσή του, ο Κ. Τσουκαλάς συνεχίζει.

«Καθημερινά οι κυβερνητικές τοποθετήσεις θυμίζουν θεατρική επιθεώρηση.

Μετά τις κυνικά αμετροεπείς δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη ότι θα αθωώσουν τους υπουργούς τους και θα καταστήσουν τη Βουλή κολυμβήθρα του Σιλωάμ επειδή πολύ απλά έχουν την κυβερνητική πλειοψηφία, σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος …το τερμάτισε.

Τα «deals» και το «τζογάρισμα» επέλεξε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας:

-κάνοντας πλάτες στο καθετοποιημένο «γαλάζιο» κύκλωμα ελεγκτών, διοικούντων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτοσυνδικαλιστών του κυβερνώντος κόμματος, που λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους

-εγκρίνοντας να ξεμπλοκάρονται «αμαρτωλά» ΑΦΜ κάθε φορά που κάποιος Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έβαζε το μαχαίρι στο κόκκαλο

-κάνοντας δώρο την παραγραφή στον υπουργό Μάκη Βορίδη και την αμνήστευση στον υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη πετώντας στο καλάθι των αχρήστων τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η Νέα Δημοκρατία φοβάται την έρευνα, φοβάται την προανακριτική επιτροπή και γι’ αυτό επιλέγει ανενδοίαστα το «ξέπλυμα» των ποινικών ευθυνών των υπουργών της» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

