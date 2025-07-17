Του Γιάννη Ανυφαντή

Λιγότερο από μία ώρα διήρκησε η τελευταία, επεισοδιακή, συνεδρίαση της ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, που πρότεινε την άσκηση δίωξης στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και την παραπομπή του στο δικαστικό συμβούλιο.

Σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση αποχώρησε από την καταληκτική συνεδρίαση, με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να καταθέτουν επιστολή-γνώμη στην οποία τονίζουν ότι λόγω «αντισυνταγματικών» και «αντιθεσμικών μεθοδεύσεων» της πλειοψηφίας της επιτροπής δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να συνταχθεί αιτιολογημένο πόρισμα. Μάλιστα, υποστηρίζουν πως η πρόταση του ίδιου του Κώστα Αχ. Καραμανλή για παραπομπή απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο χωρίς τη διενέργεια της επιβαλλόμενης έρευνας είναι «αντισυνταγματική και παράνομη».

Για «μεροληπτική στάση» κατήγγειλε την πλειοψηφία και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως θεωρεί «υποκριτικό να συνταχθεί και να κατατεθεί πόρισμα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας και χωρίς να επιτραπεί η εξέταση μαρτύρων»

Από τη συνεδρίαση απείχαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, ενώ Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το πόρισμα της πλειοψηφίας.

Το πόρισμα της επιτροπής θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής το απόγευμα, ενώ την Τρίτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια, η οποία θα λάβει με μυστική ψηφοφορία την τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη του κ. Καραμανλή στο δικαστικό συμβούλιο.

Πηγή: skai.gr

