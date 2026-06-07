Χέγκσεθ: Η εκεχειρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποβάθμισε τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι παραμένει σε ισχύ παρά τα πρόσφατα στρατιωτικά επεισόδια και εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από τη Γαλλία, όπου συμμετείχε σε εκδήλωση μνήμης για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Χέγκσεθ απέρριψε τις αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Φυσικά και είναι εκεχειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εχθροπραξίες μεταξύ αμερικανικών δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας ενδέχεται να σημειώνονται μεμονωμένα περιστατικά, χωρίς αυτό να αναιρεί τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

«Διαπραγματευόμαστε ενεργά. Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται. Το Ιράν δεν θα έπρεπε να πυροβολεί εναντίον πλοίων και όταν το κάνει, το αντιμετωπίζουμε όπως θα περίμενε κανείς. Όμως τελικά πιστεύουμε ότι μια συμφωνία, μια πολύ καλή συμφωνία, είναι πιθανό να επιτευχθεί σύντομα», δήλωσε ο Χέγκσεθ.



Πηγή: skai.gr

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