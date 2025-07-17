Να καταδικάσει τη συμπεριφορά του βουλευτή της Δημήτρη Καλογερόπουλου καλεί το ΠΑΣΟΚ τη ΝΔ με αφορμή τα υποτιμητικά σχόλια που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

«Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, κατά την παρουσία του σε χθεσινή βραδινή εκπομπή στη ΕΡΤ προχώρησε σε υποτιμητικά και σεξιστικά σχόλια κατά του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Μάρας Κουκουδάκη».

Και συνεχίζει:

«Συγκεκριμένα, της είπε: "ο σύζυγος σας είναι ήρωας" προσπαθώντας να την υποτιμήσει. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να καταδικάσει άμεσα τη σεξιστική και απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτή της. Η ελληνική κοινωνία έχει πάψει εδώ και πολλές δεκαετίες να προσδιορίζει τη θέση της γυναίκας από τον σύζυγό της».

