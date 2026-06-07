Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 προσγειώθηκε στο Μεξικό εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης σχετικά με τις βίζες και την πρόσβαση στα στάδια των ΗΠΑ όπου πρόκειται να αγωνιστεί.

Η ιρανική ομάδα προσγειώθηκε στην Τιχουάνα νωρίς το πρωί της Κυριακής, τοπική ώρα. Θα έχουν τη βάση τους εκεί, αφού μετέφεραν το προπονητικό τους κέντρο από την αμερικανική πόλη Τουσόν της Αριζόνα στα τέλη Μαΐου.

Δείτε βίντεο:

Iran's World Cup team arrived in Tijuana. The squad can only cross into the U.S. on game days and must leave the same day, per Iran's ambassador to Mexico. pic.twitter.com/dDApNtObPk — Open Source Intel (@Osint613) June 7, 2026

Iran's national team arrived in Mexico on Sunday ahead of the 2026 FIFA World Cup, coming as the US has reportedly not given visas to some members of the squad's accompanying delegation amid ongoing tensions between Washington and Tehran pic.twitter.com/eX60AuoKhc — The New Region (@thenewregion) June 7, 2026

Και οι τρεις αγώνες του Ιράν για τη φάση των ομίλων είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις ΗΠΑ, αλλά έχει ειπωθεί στους παίκτες και το υποστηρικτικό προσωπικό ότι πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται αεροπορικώς από τη χώρα την ημέρα του αγώνα.

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Παραμένει το ζήτημα με τις βίζες

Το Ιράν αναφέρει ότι σε άλλους 15 αξιωματούχους και υποστηρικτικό προσωπικό αρνήθηκε εντελώς η χορήγηση βίζας, κάτι που ένας αξιωματούχος περιέγραψε ως πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό στη χειρότερη μορφή της.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εκδόθηκαν βίζες για όλους τους παίκτες και το «απαραίτητο υποστηρικτικό προσωπικό» την Παρασκευή, 10 ημέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του Ιράν στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος, 15 αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, του αναπληρωτή του και ενός διευθυντή μέσων ενημέρωσης, περιλαμβάνονται σε αυτούς στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να «καταχραστεί αυτό το σύστημα για να εισέλθουν κρυφά τρομοκράτες στις Ηνωμένες Πολιτείες με ψευδείς προφάσεις». Με αυτές τις δηλώσεις επανέλαβαν τα σχόλια που έκανε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί στην ιρανική αποστολή να περιλαμβάνει άτομα που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης - έναν ισχυρό κλάδο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αρκετοί παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στο συγκεκριμένο σώμα.

Η πρεσβεία του Ιράν στην Τουρκία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πολιτικά μεροληπτική παρέμβαση στον αθλητισμό» επειδή αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας σε ένα «μεγάλο μέρος του διοικητικού και εκτελεστικού προσωπικού» και στους «τεχνικούς συμβούλους».

Αξιωματούχοι της πρεσβείας κάλεσαν επίσης τη FIFA, την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, να παρέμβει στη διαμάχη για τις βίζες.

Η πορεία του Ιράν στο τουρνουά

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ξεκινά στις 11 Ιουνίου, με το Ιράν να εξασφαλίζει τη θέση του τερματίζοντας στην κορυφή του προκριματικού του ομίλου τον Μάρτιο του 2025, σχεδόν έναν χρόνο πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Αυτή θα είναι η πρώτη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην οποία μια διοργανώτρια χώρα θα υποδεχθεί την ομάδα μιας χώρας με την οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Το Ιράν πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στην Καλιφόρνια, και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στους τρεις αγώνες του για τη φάση των ομίλων.

Πηγή: skai.gr

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