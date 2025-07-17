«Η αντίδραση δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σε ερώτηση που δέχθηκε για τη Ρηματική Διακοίνωση της Τρίπολης στον ΟΗΕ προσθέτοντας ότι «δεν προσθέτει κάτι στα χιλοειπωμένα που δεν αναγνωρίζονται από κανέναν όπως το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Μετά από πάρα πολλά χρόνια η χώρα έχει συγκεκριμένη δράση με αποτύπωμα και αποτέλεσμα και η δράση φέρνει αντίδραση. Όλα αυτά είναι αντιδράσεις σε συγκεκριμένα βήματα που είχε κάνει η Ελλάδα και δεν είχε κάνει για δεκαετίες» σχολίασε, επίσης, ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας, δε, «στους καθ έξιν ανησυχούντες στο πολιτικό σύστημα και στα μέσα που προάγουν ρητορική ενδοτικότητας» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «εμείς δεν έχουμε αποφασίσει να βάλουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο εθνικό ζύγι με βάση ποιος θα ενοχληθεί. Θα τα προασπίσουμε, θα τα υπερασπιστούμε πατώντας στο Δίκαιο της Θάλασσας»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.