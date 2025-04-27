Λογαριασμός
Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδος-Τουρκίας για τα ΜΟΕ τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, αντιστοίχως

Ελλάδα_Τουρκία

Τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2025 θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη η νέα συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδος και Τουρκίας, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).
 
Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, αντιστοίχως. Στις εκατέρωθεν αντιπροσωπείες θα μετέχουν επίσης ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

