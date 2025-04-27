Λογαριασμός
Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου 

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, στις 11:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

 -Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων.

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, β) Μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265.

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

-Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557 σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

