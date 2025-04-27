Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει αύριο

Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα, στις 11:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.
Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων.
-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Γιώργο Κώτσηρα και Θάνο Πετραλιά των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναμόρφωση Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, β) Μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265.
-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
-Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557 σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.
-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου του.
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κομήτης ούτε κόμμα διαμαρτυρίας - Ο εσωκομματικός μικρόκοσμος δεν αφορά τους πολίτες
- Μητσοτάκης: «Το Κράτος πληρώνει ένα ενοίκιό σου το χρόνο» - Ποιους αφορά η επιστροφή - Πότε θα γίνεται (Βίντεο)
- Κασσελάκης στον ΣΚΑΪ: «Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι έμπρακτα Κίνημα Αλλαγής για τη χώρα» - Πυρά στην αντιπολίτευση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.