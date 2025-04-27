Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στο κατάμεστο από πράσινα στελέχη ΣΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα για την επόμενη μέρα του κινήματος, ξεκινώντας με τη φράση «Ναι μπορούμε».

Έκανε λόγο για «συνέχεια αλλά και νέα αφετηρία» ενώ αναφέρθηκε εμμέσως στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπουλου τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα κομήτης, ούτε κόμμα διαμαρτυρίας αλλά ούτε και μονοπρόσωπος φορέας».

Μηνύματα έστειλε και στην εσωκομματική του αντιπολίτευση, όταν ανέφερε ότι «ο εσωκομματικός μικρόκοσμος δεν αφορά τους πολίτες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που εμφανίστηκε ως εγγυητής της ενότητας ανέφερε «σας παρακαλώ να αγωνιστούμε ενωμένοι παρά τις δυσκολίες». Βέλη όμως ρίξε και στην κυβέρνηση: «Ο δικός μας αντίπαλος είναι η διαφθορά… και οι συντηρητικές πολιτικές της κυβέρνησης» ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι: «Δεν είναι κακό να δίνεις ένα παυσίπονο σε κάποιον που πονάει αλλά θα πρέπει να προτείνεις και την θεραπεία», για να συνεχίσει χαρακτηρίζοντας το μοίρασμα του υπέρ πλεονάσματος ως «πολιτικό μπαζούκας για να βγουν από το σπιράλ της φθοράς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στους πολίτες ζήτησε να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει τον κόσμο ως πολίτες αλλά ως εκλογικούς πελάτες».

Κλείνοντας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τα στελέχη του που χαρακτήρισε ως το «συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματος» να μεταδώσουν τις ιδέες και το πρόγραμμα του κόμματος σε όλη την Ελλάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το ΠΑΣΟΚ «θα είναι η μεγάλη έκπληξη των επόμενων εθνικών εκλογών».



Πηγή: skai.gr

