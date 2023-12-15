Τροπολογία με θέμα: την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα) κατέθεσαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης, οι βουλευτές του ΚΚΕ, με πρώτο υπογράφοντα τον γγ της ΚΕ του κόμματος, Δ. Κουτσούμπα.

«Με τα μνημόνια καταργήθηκε από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας» αναφέρουν οι βουλευτές και προτείνουν, για την ανακούφιση των εργαζομένων και συνταξιούχων, την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους.

Το παραπάνω νομοσχέδιο έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.