Τέσσερα άρθρα και μία παγίδα

Της Δώρας Αντωνίου

Τα χαρτιά του ενόψει της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση άνοιξε χθες ο πρωθυπουργός, παραθέτοντας τα άρθρα στα οποία η κυβερνητική πλειοψηφία θα προτείνει αλλαγές ή τουλάχιστον μία καταρχήν λίστα, καθώς κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι αναμένεται ο κατάλογος να διευρυνθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και θα ανοίξει επισήμως η σχετική συζήτηση. Από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ κατέστη σαφές ότι η κυβέρνηση επενδύει στο να εμφανιστεί ως η πολιτική δύναμη που κινείται με σαφές μεταρρυθμιστικό πρόσημο. Κατέστη επίσης σαφές ότι στο «ραντάρ» του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο πρωθυπουργός έβαλε απέναντι στη συζήτηση που άνοιξε για τις αλλαγές στο Σύνταγμα.

Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής, η οποία εκδηλώνεται κυρίως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, για ταύτιση με τα κόμματα διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Με προσεκτική αναφορά, βεβαίως, στο «ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», σε αντιδιαστολή με το παλιό, καλό και υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, που συνεργάστηκε με τη Ν.Δ. την περίοδο των μνημονίων. Βεβαίως, και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη υποστήριξε κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για τη συνταγματική αναθεώρηση, έστρεψε τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ. «Η ίδια η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης θα είναι μια δοκιμασία πρωτίστως για το ΠΑΣΟΚ. Μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη - και το τονίζω αυτό - έχει δείξει ότι μάλλον “αλληθωρίζει” προς άλλου είδους κατευθύνσεις», είπε ο πρωθυπουργός. Ο οποίος αφενός επιδιώκει να εμφανίσει την κυβέρνηση διατεθειμένη να «σπάσει αυγά» και, ταυτόχρονα, να εγκλωβίσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια αντιπαραγωγική αντιπαράθεση στη βάση «ναι ή όχι». «Θα δοκιμαστεί το ΠΑΣΟΚ στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εγώ ο ίδιος; σας έχω πει: αναθεώρηση 16,24, 86, 103. Έβαλα ακόμα ένα άρθρο και θα έρθουν και άλλα. Πώς τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ σε αυτό; Ρωτήστε τον κ. Ανδρουλάκη: ναι ή όχι; Πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξουν αυτά τα άρθρα».

Η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιδιώξει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ με τέτοιους είδους διλημματικές ερωτήσεις πριν καλά - καλά ανοίξει η συζήτηση και χωρίς να είναι γνωστό το περιεχόμενο των αλλαγών που προτείνονται. Γιατί, για την ώρα, γνωρίζουμε τα άρθρα που η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι - το 16 που αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και συνδέεται με τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, το 24 που αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος και συνδέεται με το Χωροταξικό, το 86 που αφορά την ευθύνη κυβερνητικών στελεχών και το 103, που μπήκε στη συζήτηση τώρα και αφορά τη μονιμότητα στο Δημόσιο. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε χθες από το ΠΑΣΟΚ και μόνο από αυτό, να απαντήσει για την αναθεώρηση αυτών των άρθρων, χωρίς όμως να έχει ακόμα η κυβέρνηση γνωστοποιήσει τις αλλαγές που προτείνει.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έσπευσε να αποκρούσει προκαταβολικά τη θέση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην επόμενη Βουλή για την αναθεώρηση οποιουδήποτε άρθρου, δίνοντας από τώρα 180 ψήφους, κάτι που θα δίνει τη δυνατότητα αναθεώρησής τους από την επόμενη Βουλή με 150 ψήφους. «Ελπίζω και εύχομαι το ΠΑΣΟΚ να μην προσέλθει σε αυτή τη συζήτηση με μία λογική “εγώ δεν ψηφίζω τίποτα, κανένα άρθρο, γιατί πολύ απλά δεν θέλω να δώσω τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να διαμορφώσει με απλή πλειοψηφία το περιεχόμενό τους”», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Η επιμονή της κυβέρνησης να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ με «ναι ή όχι» συνδέεται με την επιδίωξη να ενισχύσει η Ν.Δ. την επιρροή της στο κεντρώο πολιτικό ακροατήριο, απέναντι στο οποίο αντίπαλο θεωρεί μόνο το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ψηφοφόρους που τοποθετούνται θετικά στην προοπτική προώθησης μεταρρυθμίσεων και αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών. Σε αυτό το ακροατήριο θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία να αποδυναμώσει την απήχηση του ΠΑΣΟΚ και ένας τρόπος είναι να παρουσιάσει «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» σαν δύναμη αδράνειας και αντίδρασης σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.