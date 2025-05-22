Την αύξηση της συσπείρωσης της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και απουσία ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου, καταδεικνύουν τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων.

Δημοσκόπηση Opinion Poll

Στις 12 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Πλεύση Ελευθερίας στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν ποσοστά κάτω του 3% ενώ στο 16,3% είναι η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή άνοδο από τη δημοσκόπηση της 5ης Μαΐου με το ποσοστό της να αυξάνεται από το 25,2% στο 25,4%. Οριακά μειωμένα είναι τα ποσοστά που καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας, αντίστοιχα με 13,4% έναντι του 13,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση κινήθηκε στο 11,2% από το 11%. Σταθερά στην τέταρτη θέση στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την Opinion Poll, είναι η Ελληνική Λύση με 8% (από 8,8%), ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,9% (από 7,1%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,8% από 5,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει οριακή άνοδο με 30,4% από το 30% της προηγούμενης δημοσκόπησης, ακολουθεί σταθερά δεύτερο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 16% από 16,5%, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη θέση με 13,4% από 13%, η Ελληνική Λύση με 9,6% έναντι του 10,5%. Πέμπτο κόμμα στην εκτίμηση ψήφου είναι το ΚΚΕ με 8,2% έναντι 8,4%, και ακολουθούν ΣΥΡΙΖΑ με 5,8% από 6,1%, Νίκη με 3% από 3,2%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου οριακά βρισκόταν και η Φωνή Λογικής με 3% ενώ στη σημερινή δεν καταφέρνει να σπάσει το φράγμα του 3% καθώς καταγράφει ποσοστά 2,9%.

Το πολιτικό αποτύπωμα των Τεμπών στη δημοσκόπηση της Opinion Poll

Στη δημοσκόπηση οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν και για το πόρισμα του ΕΜΠ για τα Τέμπη.

Το 64,7% θεωρεί πως δεν πρόσθεσε κάτι νέο στην υπόθεση, ενώ το 23,9% εκτιμά ότι άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν τα όσα έχουν συμβεί. Ένα ποσοστό της τάξης του 11,4% δεν διατυπώνει άποψη.

Ποσοστό της τάξης του 71,2% κρίνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει ευθύνες για το πολύνεκρο δυστύχημα ενώ το 25,7% έχει αντίθετη άποψη.

Πάντως, όσον αφορά την πολιτική εκμετάλλευση του δυστυχήματος των Τεμπών από την αντιπολίτευσης, η πλειονότητα του 83,7% συμφωνεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ μόλις ένα 12,8% δεν πιστεύει ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την τραγωδία.

Σε ό,τι φορά στην οξύτατη αντιπαράθεση για την υπόθεση, και το κατά πόσο αυτό βοηθάει στην αποκάλυψη της αλήθειας, η πλειοψηφία του 53,2% κρίνει ότι δεν βοηθά, το 41,5% θεωρεί ότι βοηθά ή μάλλον βοηθά και μόλις το 5,3% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Τέλος, το 88,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε να πραγματοποιηθεί η δίκη για το δυστύχημα, ενώ μόλις το 7,3% έχει αντίθετη άποψη.

Δημοσκόπηση Metron Analysis.

Η απαισιοδοξία παραμένει σε υψηλά ποσοστά

Ως προς τη βασική ερώτηση στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το πολιτικό κλίμα που είναι αυτή που αφορά το εάν τα πράγματα πηγαίνουν στη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, παραμένει ένας συμπαγής πυρήνας απαισιοδοξίας και δυσαρέσκειας, καθώς το 63% πιστεύει ότι τα πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση και μόνο το 30% στη σωστή. Υπάρχει μια βελτίωση σε σχέση με τους περασμένους μήνες, αλλά είναι σαφές ότι δύο φορές περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι με την κατάσταση στη χώρα σχέση με όσους είναι ικανοποιημένοι.



Αυτή η μερική διόρθωση αποτυπώνεται και στην απάντηση στην ερώτηση για το πώς βλέπουν οι ερωτώμενοι την προσωπική τους οικονομική κατάσταση όπου υπάρχει μια υποχώρηση όσων απαντούν «σε χειρότερη», χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται και σε αντίστοιχη αύξηση των απαντήσεων «σε καλύτερη», όπου το ποσοστό παραμένει χαμηλό.

Ως το πώς ιεραρχούν οι πολίτες τα προβλήματα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ιδιαίτερα ψηλά παραμένει το πρόβλημα της ακρίβειας (30%) μαζί με την οικονομία (26%) δείχνοντας ότι υλικό υπόβαθρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας σήμερα στη χώρα μας είναι αυτό που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως «κρίση κόστους ζωής».

Πάντως μια μερική βελτίωση του οικονομικού κλίματος αποτυπώνει ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης (που είναι ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά – αρνητικά) και του ισοζυγιου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει – θα χειροτερέψει)

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση, πρωθυπουργό αλλά και αξιωματική αντιπολίτευση

Όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης, με τις αρνητικές γνώμες να παραμένουν υψηλά, στο 69% και τις θετικές να παραμένουν στο 25%.



Αντίστοιχα, υψηλές παραμένουν και αρνητικές γνώμες για τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 67%, με μια ελαφρά άνοδο των θετικών γνωμών στο 28%.

Η κοινωνία για τα Τέμπη στη δημοσκόπηση της Metron Analysis

Σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών, έχει πολύ ενδιαφέρον η διαπίστωση της δημοσκόπησης ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, 70%, έχει διαμορφώσει γνώμη για το τι συνέβη και ποιος φταίει και αυτό τεκμηριώνει και γιατί αποτελεί ακόμη βασικό πυρήνα της αντικυβερνητικής δυσαρέσκειας.



Πηγή: skai.gr

