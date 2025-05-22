Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τριμελή Ιεροκοινοτική επιτροπή του Αγίου Όρους.

Θέματα, που αφορούν την ενίσχυσή του Αγίου Όρους καθώς και γενικότερα ζητήματα που απασχολούν την Ιερά Κοινότητα τέθηκαν επί τάπητος κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τριμελή Ιεροκοινοτική επιτροπή του Αγίου Όρους, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αθωνική Πολιτεία τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

