Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και να αποκαταστήσει μία αξιόπιστη συνομιλία με την κοινωνία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στην συνέντευξή του στο Action24 και πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει στην πορεία προς το συνέδριο και στο συνέδριο του κόμματος και θα αφορά και την εκλογή νέων οργάνων.

Απέδωσε τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στα πρόβλημα αξιοπιστίας της προηγούμενης περιόδου (της περιόδου Κασσελάκη) και πρόσθεσε ότι η κοινωνία είναι δύσπιστη απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. «Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο θέμα των Τεμπών επανέλαβε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «όχι απλά υπήρχε συγκάλυψη αλλά και σχέδιο συγκάλυψης».

Για το πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του για την προανακριτική και αν θα υπάρξει κατηγορία και για τον πρωθυπουργό, ανέφερε: «Εμείς πρέπει να μαζέψουμε όλα τα ερωτήματα που έχουν ανακύψει. Αν προκύψουν ερωτήματα που εμπλέκουν τον πρωθυπουργό θα το αφήσουμε απ' έξω για πολιτικούς λόγους; Εμείς ζητάμε έλεγχο για όλους. Πουθενά αλλού δεν θα τεθούν τα ερωτήματα και δεν θα κριθούν. Η προκαταρκτική επιτροπή δεν κάνει δίωξη, θέτει τα ερωτήματα. Εμάς δεν μας κινεί ο κομματικός εγωισμός. Υπάρχει έγγραφο που έχει φθάσει στον πρωθυπουργό για τα θέματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο; Υπάρχει έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωση Σιδηροδρομικών που προειδοποιούσε για τα θέματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και είχε φθάσει στον πρωθυπουργό; Υπάρχει. Δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ να το κρύψει; Όταν έχουμε όλα τα στοιχεία και τα επεξεργαστούμε, θα κάνουμε την συζήτηση και με τη Νέα Αριστερά. Πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για όλα τα πρόσωπα όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Πρέπει να αποκαλυφθεί ποιος ήταν ο εντολέας της συγκάλυψης».

Για το θέμα της "γενοκτονίας της Γάζας" είπε: «Η κυβέρνηση δεν έχει αξιοποιήσει το βήμα του ΟΗΕ. Η εξέλιξη μέχρι τώρα και η στάση του κ. Μητσοτάκη είναι ντροπή για την χώρα. Το ότι κρατά μία τέτοια αφωνία ο κ. Μητσοτάκης είναι συνενοχή. Πρέπει να πάμε ξεκάθαρα και να διατυπώσουμε όρους για την Γάζα. Γι αυτό και πήραμε την πρωτοβουλία για τρεις κινήσεις: ζήτησα ραντεβού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ζήτησα από τον πρόεδρο της Βουλής να κληθεί ο Μαχμούτ Αμπάς να μιλήσει στην εθνική αντιπροσωπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ απηύθηνε αυτή την πρόταση και στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης απάντησα θετικά στην πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ».

Τέλος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιμείνει στην πολιτική του για συνεργασίες του προοδευτικού χώρου παρά τις δυσκολίες και τις αρνήσεις από άλλα κόμματα.

Είπε ακόμη ότι η εντολή του στα μέλη είναι να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχουμε ενιαία δράση και ενιαίο λόγο και διέψευσε φήμες για νέα διάσπαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

