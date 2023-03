Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τα Τέμπη και τη σύμβαση 717 Πολιτική 12:51, 14.03.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση από Χρυσοχοϊδη, Σπίρτζη, Καραμανλή και Γεραπετρίτη- Η συνεδρίαση σχετικά με τα Τέμπη ορίστηκε για τις 11 το πρωί της Δευτέρας