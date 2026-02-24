«Συμπληρώνονται σήμερα τέσσερα έτη από την απρόκλητη και παράνομη ρωσική επίθεση και εισβολή στην Ουκρανία. Η Ελλάδα, η οποία στήριξε εξ αρχής τον αγώνα της Ουκρανίας για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για μια δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

