Ως σημαντική χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επικείμενη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψη του πρώτου στην Ουάσινγκτον το τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου. «Ο κ. Γεραπετρίτης είναι από τους ελάχιστους υπουργούς Εξωτερικών που συναντά για 2η φορά μέσα σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του, αυτό λέει πολλά και για τις διμερείς σχέσεις και για τον ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής», όπως σχολίασε.

«Αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για πολλοστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Έχουμε βαρεθεί να μετράμε διαψεύσεις δημοσιευμάτων και προγνώσεων περί υποτιθέμενης αποτυχίας στην εξωτερική πολιτική», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, υπογράμμισε πως αυτή θα περιλαμβάνει ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και όλα όσα συμβαίνουν με τις ευρωατλαντικές σχέσεις. «Το σημαντικό είναι να δούμε τι θα ειπωθεί αμέσως μετά από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Μετά την επιστροφή του, ο υπουργός θα προβεί και σε όλες τις δέουσες ενημερώσεις εκ του ρόλου του», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

