Κρεμλίνο για Ουκρανία: Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί - Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι στόχοι που έχει θέσει στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν «επιτευχθεί» και ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν, τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης.

«Οι στόχοι δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και γι' αυτό τον λόγο η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Πεσκόφ αντιδρούσε στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έχει επιτύχει τους στόχους» του πολέμου.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ωστόσο ότι «πολλοί» από τους στόχους του Κρεμλίνου επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας ότι ο «βασικός στόχος» της Μόσχας είναι να διασφαλιστεί η «ασφάλεια των ανθρώπων» που ζουν στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.