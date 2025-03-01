Τα νέα δεδομένα μετά από τα ογκώδη συλλαλητήρια

Της Δώρας Αντωνίου

Ήταν οι χθεσινές, πρωτόγνωρες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, το τέλος ενός κύκλου; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης. Αν, δηλαδή, η κινητοποίηση της κοινωνίας μετά τη χθεσινή κορύφωση θα εκτονωθεί ή αν πρόκειται να υπάρξει συνέχιση των κινητοποιήσεων, που θα διατηρεί σταθερά το ζήτημα των Τεμπών στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Για την κυβέρνηση τα χθεσινά συλλαλητήρια είναι ένα ηχηρό καμπανάκι, καθώς στους δρόμους όλης της χώρας διαδήλωσαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλο το κοινωνικό και ηλικιακό φάσμα, δείχνοντας ότι η υπόθεση των Τεμπών διατρέχει οριζόντια την κοινωνία και τη συνενώνει σε μια κοινή διαμαρτυρία, η οποία προφανώς εκτείνεται πέρα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα καθαυτό και αφορά το αίτημα για συνολικότερη ανταπόκριση σε όσα δυσαρεστούν και δυσκολεύουν τους πολίτες καθημερινά.

Σε σχέση με τα Τέμπη, η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι με βάση και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ εστιάζει στα ανθρώπινα λάθη και στις χρόνιες παθογένειες του κράτους, βγάζοντας από το κάδρο οποιαδήποτε αναφορά σε συγκάλυψη και πολιτικές ευθύνες.

Από τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση δύο ετών από το δυστύχημα και τις κινητοποιήσεις, είναι σαφής η προσπάθεια να υπερκεραστεί η δεδομένη και αποτυπωμένη ξεκάθαρα σε όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις δυσπιστία της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση των Τεμπών. Είναι, επίσης, σαφές ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να «διαβάσει» το μήνυμα των κινητοποιήσεων όχι ως έκφραση δυσπιστίας και δυσαρέσκειας, αλλά ως εφαλτήριο για φυγή προς τα εμπρός.

Έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «Εκείνο το βράδυ, είδαμε το πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας στον εθνικό καθρέφτη. Μοιραία ανθρώπινα λάθη ενώθηκαν με χρόνιες ανεπάρκειες του κράτους και εκτροχίασαν βίαια τις βεβαιότητές μας», προσδιορίζοντας το που εντοπίζονται οι ευθύνες για το δυστύχημα. Και συνέχισε μιλώντας για τη μάχη που έχει να δώσει η κυβέρνηση απέναντι στο «βαθύ κράτος του παρελθόντος».

Σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται για την απόδοση ευθυνών, είπε ότι είναι «η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και μόνο» που μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα για αλήθεια και κάθαρση. Έκανε, τέλος, αναφορά σε «βαρύ καθήκον» της κυβέρνησης, το οποίο προσδιόρισε στο «να προχωρήσει πιο δυναμικά και γρήγορα σε τομές που θα οδηγήσουν σε σύγχρονα και ασφαλή τρένα. Σε πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Και σε μια αναβαθμισμένη καθημερινότητα για όλους. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας».

Η κυβέρνηση επιδιώκει να οικοδομήσει το αφήγημα της δυναμικής και καταλυτικής παρέμβασης απέναντι στις χρόνιες παθογένειες και αδυναμίες του κράτους. Καλείται, ωστόσο, να κάμψει τη διαπιστωμένη δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στην ικανότητα και τη βούλησή της να λειτουργήσει με τον τρόπο αυτό. Επίσης, να πείσει ότι μπορεί να κινηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε αυτά τα μέτωπα, σε σχέση με τα προηγούμενα έξι χρόνια θητείας της.

Η στρατηγική αυτή προφανώς εκκινεί από την επιδίωξη να μην μετατραπεί η κοινωνική δυσαρέσκεια σε πολιτική έκφραση εναντίον του κυβερνώντος κόμματος. Προς τούτο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε χθες να δηλώσει ότι «τα αιτήματα και τα συναισθήματα των πολιτών δεν δικαιούται κανένα κόμμα, έστω να διανοηθεί, να τα μετατρέψει σε αιτήματα μικροπολιτικού χαρακτήρα».

Το τρέχον τριήμερο αναμένεται να λειτουργήσει σε ένα βαθμό σαν βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης όλων των τελευταίων εβδομάδων. Από την Τρίτη και μετά, η σκυτάλη περνάει στη Βουλή, ενώ μένει να φανεί αν και με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η κινητοποίηση σε επίπεδο κοινωνίας.

