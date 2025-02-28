«Καθήκον της Πολιτείας να μετατρέψει το πάνδημο αίτημα του «ποτέ ξανά» σε πολιτικές για ασφαλείς σιδηροδρόμους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τις μεγάλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή για την επέτειο των δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης σημειώνει ότι «τα αιτήματα αυτά, σήμερα εκφράστηκαν συνολικά από τους πολίτες, είτε με τη μαζική και ειρηνική συμμετοχή στα συλλαλητήρια όλης της χώρας αλλά και σε πολλά σημεία εκτός Ελλάδος, είτε με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, είτε με βουβό τρόπο. Τα αιτήματα και τα συναισθήματα των πολιτών δεν δικαιούται κανένα κόμμα, έστω να διανοηθεί, να τα μετατρέψει σε αιτήματα μικροπολιτικού χαρακτήρα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Σήμερα συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Δύο χρόνια από τη νύχτα που χάθηκαν τόσο άδικα 57 συνάνθρωποί μας. Μια νύχτα που τα μοιραία ανθρώπινα λάθη συνάντησαν το πιο άσχημο πρόσωπο του κρατικού μηχανισμού. Για τις οικογένειες των θυμάτων, ο χρόνος σταμάτησε εκείνη τη νύχτα. Πρωτίστως για εκείνους, αλλά και για όλη την κοινωνία, τρία αιτήματα έχουν αξία: Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Ποτέ Ξανά.



Τα αιτήματα αυτά, σήμερα εκφράστηκαν συνολικά από τους πολίτες, είτε με τη μαζική και ειρηνική συμμετοχή στα συλλαλητήρια όλης της χώρας αλλά και σε πολλά σημεία εκτός Ελλάδος, είτε με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, είτε με βουβό τρόπο. Τα αιτήματα και τα συναισθήματα των πολιτών δεν δικαιούται κανένα κόμμα, έστω να διανοηθεί, να τα μετατρέψει σε αιτήματα μικροπολιτικού χαρακτήρα.



Η Δημοκρατία μας απέδειξε τη δύναμή της, προστατεύοντας τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν στα ειρηνικά συλλαλητήρια. Δυστυχώς, κάποιες νοσηρές μειοψηφίες, μετά το πέρας των ομιλιών των συλλαλητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσπάθησαν να αμαυρώσουν μία ημέρα πένθους, που ενώνει όλους τους Έλληνες. Η Ελληνική Αστυνομία αντέδρασε ψύχραιμα και με επαγγελματισμό, αποκρούοντας αυτές τις επιθέσεις και αποτρέποντας την κλιμάκωση, με πρωταρχικό μέλημα την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των διαδηλωτών.



Στη μνήμη των 57 συνανθρώπων μας που χάθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, η Πολιτεία έχει καθήκον το πάνδημο αίτημα του «ποτέ ξανά» να το μετατρέψει σε ακόμη περισσότερες πολιτικές για ασφαλείς σιδηροδρόμους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.