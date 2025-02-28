O Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την συμπλήρωση δύο ετών από το δυστύχημα των Τεμπών αναφέρει πως το βράδυ της τραγωδίας «είδαμε το πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας στον εθνικό καθρέφτη».

«Η σκέψη όλων είναι με τις οικογένειες των 57 θυμάτων. Με τους τραυματίες. Αλλά και με όσους επέζησαν από αυτό το δυστύχημα, έχοντας για πάντα μέσα τους την πληγή της ανάμνησής του» σημειώνει παράλληλα ο πρωθυπουργός ,προσθέτοντας πως εκείνο το βράδυ «μοιραία ανθρώπινα λάθη ενώθηκαν με χρόνιες ανεπάρκειες του κράτους και εκτροχίασαν βίαια τις βεβαιότητές μας».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Δυο χρόνια πέρασαν από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 που έμελλε να σημαδέψει ανεξίτηλα τη συλλογική μας μνήμη με την τραγωδία των Τεμπών. Η σκέψη όλων είναι με τις οικογένειες των 57 θυμάτων. Με τους τραυματίες. Αλλά και με όσους επέζησαν από αυτό το δυστύχημα, έχοντας για πάντα μέσα τους την πληγή της ανάμνησής του.

Εκείνο το βράδυ, είδαμε το πιο άσχημο πρόσωπο της χώρας στον εθνικό καθρέφτη. Μοιραία ανθρώπινα λάθη ενώθηκαν με χρόνιες ανεπάρκειες του κράτους και εκτροχίασαν βίαια τις βεβαιότητές μας. Τίποτα δεν θα είναι, πια, όπως πριν. Και αυτό, ακριβώς, δείχνει το μέγεθος της μάχης που έχουμε να δώσουμε μέχρι να νικηθεί το «βαθύ κράτος» του παρελθόντος.

Στο πένθος αυτό συμμετέχει κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ενωμένοι κάτω από το κοινό αίτημα για αλήθεια και κάθαρση. Μία ηθική λύτρωση την οποία η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και μόνο μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Μακριά από την κομματική καπηλεία της ανθρώπινης οδύνης. Αλλά και με την ωριμότητα ενός τόπου που ζητά σιγουριά, συνέπεια και πρόοδο.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πλειονότητα των πολιτών, είτε αυτοί διαδηλώνουν, είτε τιμούν αθόρυβα τη μνήμη των Τεμπών, σε μία διαπίστωση, νομίζω, συγκλίνουν: ότι ένα δυστύχημα που πλήγωσε την καρδιά τους δεν πρέπει να γίνει όπλο κάποιων για να πληγωθεί η εσωτερική σύμπνοια και η σταθερή πορεία της πατρίδας στο αύριο.

Μία διαπίστωση η οποία για την κυβέρνηση μετατρέπεται σε βαρύ καθήκον: να προχωρήσει πιο δυναμικά και γρήγορα σε τομές που θα οδηγήσουν σε σύγχρονα και ασφαλή τρένα. Σε πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες. Και σε μια αναβαθμισμένη καθημερινότητα για όλους. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας.

