Καθοριστικό το μήνυμα των συλλαλητηρίων

Της Δώρας Αντωνίου

Ένα μήνα και κάτι μετά τα πρώτα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που με τη δυναμική τους επέβαλαν το θέμα στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και της επικαιρότητας, το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί από όπου ξεκίνησε όλο αυτό: στις πλατείες και τους δρόμους σε πολλές πόλεις της χώρας, όπου σήμερα διοργανώνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επέτειο δύο χρόνων από το τραγικό, πολύνεκρο δυστύχημα.

Σε πολιτικό επίπεδο, και μόνο η αναμενόμενη μαζική συμμετοχή στις σημερινές εκδηλώσεις, που εκτιμάται ότι θα είναι οι μεγαλύτερες εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς και το γεγονός ότι επεκτείνονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας, προσδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κοινωνική κινητοποίηση.

Η κυβέρνηση, μέσω της προχθεσινής τοποθέτησης του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, διαμηνύει ότι συμμερίζεται την αγωνία των πολιτών, το αίτημα για απαντήσεις και απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη τους να διαδηλώσουν και να κινητοποιηθούν. Είναι μια σαφής επιλογή να μην διαμορφωθεί μέτωπο και συγκρουσιακό κλίμα με τους πολίτες που θα βγουν στους δρόμους. Άλλωστε, η αναμενόμενη μαζικότητα των συλλαλητηρίων δείχνει ότι τα Τέμπη συνενώνουν πολύ ευρύτερα ακροατήρια από τις ομάδες που συνήθως βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Ότι οι σημερινές κινητοποιήσεις διατρέχουν οριζόντια όλο το κοινωνικό και ηλικιακό φάσμα. «Θα ήταν σαν να βάζαμε απέναντι ολόκληρη την κοινωνία» σχολιάζει σχετικά κυβερνητικό στέλεχος.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις δεν επαναπροσδιορίζουν μόνο τη στάση της κυβέρνησης έναντι των διαδηλωτών και συνολικά όσον αφορά τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Είναι ένας καταλύτης για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όπως αποτυπώθηκε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων, καθώς επηρεάζονται τα ποσοστά όλων των κομμάτων, ενώ αναδεικνύεται έντονη δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία της κοινής γνώμης για συγκεκριμένες επιλογές και χειρισμούς. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν ή θα κλείσει ο κύκλος τους με τις σημερινές, επετειακές διαδηλώσεις.

Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση αλλά και συνολικά το πολιτικό σύστημα θα κληθούν να διαχειριστούν την πίεση της «πλατείας» με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις που έχει, καθώς όπως αποδείχθηκε το τελευταίο διάστημα δεν είναι εύκολη η διαμόρφωση στρατηγικής απέναντι σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ούτε η μετατόπιση της ατζέντας σε κάποιο άλλο θέμα.

Εάν ο κύκλος των κινητοποιήσεων κλείσει σήμερα, τα Τέμπη θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση για τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα ξεδιπλωθεί στη Βουλή η σύγκρουση με τις συζητήσεις αρχικά για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και ακολούθως με την πρόταση δυσπιστίας που θα κατατεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε χθες να διαμηνύσει ότι η κυβέρνηση παραμένει ισχυρή και δεν αισθάνεται ότι απειλείται από τέτοιες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, καθώς προεξόφλησε ότι δεν τίθεται θέμα εκλογών και ότι η κυβέρνηση θα ξεπεράσει εύκολα τον κάβο της πρότασης δυσπιστίας. Υπό μία έννοια, οι κινήσεις της αντιπολίτευσης λειτουργούν συσπειρωτικά για την κυβερνητική πλειοψηφία.

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, χθες, έδωσε μια πρώτη αίσθηση του κλίματος που θα επικρατήσει στη Βουλή και της επιχειρηματολογίας που θα αναπτυχθεί. Για την κυβέρνηση το πόρισμα αποτελεί την απόλυτη κατάρρευση των ισχυρισμών περί συγκάλυψης και αφήνει έκθετη την αντιπολίτευση για όσα ισχυρίζεται και επικαλείται όλο το τελευταίο διάστημα. Για την αντιπολίτευση, το πόρισμα αποτελεί πλήρη επιβεβαίωση όσων έχει πει και φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Σε αυτό το κλίμα πορεύονται προς τη μάχη της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

