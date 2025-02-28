«Την ημέρα που όλη η Ελλάδα πενθεί, θρασύδειλοι τραμπούκοι κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες τους εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά» ανέφερε ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

«Την ημέρα που όλη η Ελλάδα πενθεί, θρασύδειλοι τραμπούκοι κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες τους εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Πηγή: skai.gr

