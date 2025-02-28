Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΝΔ: Θρασύδειλοι τραμπούκοι κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες τους εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά

«Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους»

Νέα Δημοκρατία

«Την ημέρα που όλη η Ελλάδα πενθεί, θρασύδειλοι τραμπούκοι κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες τους εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά» ανέφερε ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

«Την ημέρα που όλη η Ελλάδα πενθεί, θρασύδειλοι τραμπούκοι κρυμμένοι πίσω από τις κουκούλες τους εισέβαλαν στο γραφείο του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Βάνδαλοι

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Βουλευτής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΝΔ Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark