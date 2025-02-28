Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σύνταγμα μετά τη διαδήλωση για τα Τέμπη.

«Τα ιστορικά συλλαλητήρια της 28ης Φλεβάρη δεν μπορούν να αμαυρωθούν από τις αθλιότητες που διαπράττει σήμερα η ΕΛΑΣ με εντολή Μητσοτάκη Χρυσοχοΐδη. Η κυβέρνηση της ΝΔ καταπατά συνειδητά σήμερα το συνταγματικό δικαίωμα του Συνέρχεσθαι», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Τα ιστορικά συλλαλητήρια της 28ης Φλεβάρη δεν μπορούν να αμαυρωθούν από τις αθλιότητες που διαπράττει σήμερα η ΕΛΑΣ με εντολή Μητσοτάκη Χρυσοχοΐδη.

Η κυβέρνηση της ΝΔ καταπατά συνειδητά σήμερα το συνταγματικό δικαίωμα του Συνέρχεσθαι.

Νέοι άνθρωποι που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά με τα χέρια ψηλά, ζητώντας Αλήθεια και Δικαιοσύνη αντιμετωπίζονται με βία δακρυγόνα και αύρες νερού.

Νωρίτερα από τη χρήση βίας τραυματίστηκε στο κεφάλι ο φωτορεπόρτερ Ορέστης Παναγιώτου αλλά και δεκάδες ακόμη πολίτες, κατά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος.

Είναι πλέον ολοφάνερο πως οι δυνάμεις της Αστυνομίας είχαν σαφή εντολή να διαλύσουν τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο κι όχι να προστατεύσουν τους πολίτες, όπως ψευδώς ισχυριζόταν υποκριτικά ο κ. Χρυσοχοΐδης την περασμένη Τετάρτη.

Ας ανοίξει ο κ. Χρυσοχοΐδης τον δρόμο στον κ. Μητσοτάκη παραιτούμενος πρώτος ο ίδιος και στη συνέχεια ο εντολέας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.