ΣΥΡΙΖΑ: «Χτες δεν τα κατάφεραν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελείωσε – Ο Κασσελάκης έθεσε σε εφαρμογή Plan B»     

«Tα πιο δύσκολα είναι πίσω μας, από αύριο μπορούμε να χαμογελάσουμε», είπε η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου κατά το κλείσιμο των διαδικασιών του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η Ρ. Σβίγκου κατήγγειλε τους «τραμπουκισμούς » που δέχθηκαν χτες τα μέλη του συνεδρίου και διαμήνυσε: «Με τις απειλές και τους εκβιασμούς μας ενδυναμώσαν ακόμη περισσότερο ». Κλείνοντας η Ρ. Σβίγκου κατέθεσε την πρότασή της για μια ανακοίνωση του Συνεδρίου στη οποία θα σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η αναγγελία νέου κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη αποτελεί «ομολογία » ότι δεν είχε την πλειοψηφία του συνεδρίου και αποδεικνύει ότι «ο σχεδιασμός έγινε από πριν παρ' όλο που το διέψευδε». Επιπρόσθετα, πρότεινε να συμπεριληφθεί κάλεσμα στους βουλευτές που αποχώρησαν να παραδώσουν τις έδρες τους και να «μην υπονομεύσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έδωσε ο λαός στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Μαζί με την ομόφωνη έγκριση της ανακοίνωσης, εγκρίθηκε και ψήφισμα που κατέθεσε η Ρ. Σβίγκου για την « ανασυγκρότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών».

«Χτες δεν τα κατάφεραν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελείωσε. Αυτό που τελείωσε είναι η εχθροπάθεια, η γελοιότητα, το μίσος, η αναξιοπιστία, το ψέμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς αυτά τελείωσαν και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε από πλευράς του ο Γιάννης Ραγκούσης.



Υποστήριξε ότι «μετά τις σημερινές δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή το Plan B που δεν είναι άλλο από μια πάρα πολύ στοχευμένη, προσχεδιασμένη αποστασία που είναι σε εξέλιξη από χτες το απόγευμα που προφανώς έχει στόχο την απώλεια από τον ΣΥΡΙΖΑ της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει πιο αντιδημοκρατική ενέργεια και πράξη που μπορεί να υλοποιήσει κανείς από το να αλλοιώσει τη λαϊκή ετυμηγορία». «Ναι, Στέφανε Κασσελάκη αυτός είναι ο ορισμός της εκτροπής, η προσχεδιασμένη αποστασία», συνέχισε, σχολιάζοντας ότι «αποστάτες είναι και αυτοί που μένουν για να τους διώξουμε ώστε να μη φανεί ότι ήταν δική τους ευθύνη η ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας της αποστασίας».



«Έχουν γίνει πολλά και συνεχή λάθη για να φτάσουμε στην παρακμή και στο ευτελισμό της περιόδου Κασσελάκη», υπογράμμισε ο Χρήστος Σπίρτζης, τονίζοντας την ανάγκη να κλείσει το συνέδριο με «την απόφαση για μια κανονική πολιτική διαδικασία συνεδρίου». Ένα τέτοιο συνέδριο εξήγησε, «θα αποτρέψει τη διαπλοκή να εφαρμόσει το σχέδιο να υπάρχουν δυο κόμματα στο 20-25% και αλλά που θα συνεργάζονται για να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις». «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορία και θα συνεχίσει να έχει », τόνισε.



«Στο κρισιμότερο συνέδριο πήραμε τη συγκλονιστική απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όλων μας και της ελληνικής κοινωνίας», υπογράμμισε η Κατερίνα Νοτοπούλου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας και όχι της διαφθοράς» ότι είναι υπέρ του «διαλόγου και της πολιτικής δράσης και όχι με την απαξία και την παραπολιτική». Όπως πρόσθεσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα «υπερασπιστεί» τον «ελληνικό λαό που αντιμετωπίζει φρικτά αδιέξοδα και θα δημιουργήσει αυτήν την εναλλακτική». Σχολίασε ότι στο προηγούμενο συνέδριο ο Αλ. Τσίπρας είχε προειδοποιήσει για τον «εκφυλισμό» και «τότε το κόμμα πήρε μια απόφαση να κάνει ότι δεν βλέπει», γιατί « επικράτησαν είτε προσωπικές ατζέντες είτε σιωπή». Κλείνοντας, η Κ. Νοτοπούλου πρότεινε τη διοργάνωση ενός πολιτικού συνεδρίου επανίδρυσης.



