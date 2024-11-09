Την ίδρυση νέου κόμματος από τη βάση ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, στη σκιά των επεισοδίων στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή, με αρκετούς από τους υποστηρικτές του να βρίσκονται από νωρίς έξω από τα γραφεία του, στον Ταύρο.

«Σήμερα είναι μια χαρμόσυνη μέρα επειδή δημιουργείται ένα κίνημα δημοκρατίας, ελεύθερων πολιτών, ένα κίνημα προόδου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης. «Εσείς θα αποφασίσετε πώς θα λέγεται, είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου. Εσείς θα το βαφτίσετε... Θα είστε ιδιοκτήτες, και ο πρόεδρός του υπηρέτης σας» επισήμανε.

«Σε ένα αντιδημοκρατικό κόμμα εμείς δεν παραμένουμε, δημιουργούμε ένα κόμμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Δημιουργούμε ένα κίνημα των μελών. Και σε αυτό το κίνημα έχετε όλες και όλοι την ίδια συμμετοχή και την ίδια ιδιοκτησία. Ανήκει σε εσάς όχι σε μένα. Είναι δύσκολο να κάνεις μία τέτοια αρχή, όμως αυτό που κάνουμε είναι η συνέχεια του δημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς βάζουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής».

«Όσοι οργάνωσαν το φιάσκο χθες το μόνο που θα έχουν να πουν τις επόμενες εβδομάδες είναι περισσότερο δηλητήριο για μένα. Πρέπει να είμαστε ένα λαϊκό προοδευτικό κόμμα. Το κενό αυτό που θα καλύψουμε θα πάει πολύ καλά, γιατί αρχίζει σωστά, δημοκρατικά, αρχίζει με προτάσεις, αρχίζει με ταλέντο. Από αύριο να χτίσουμε αυτή τη βάση λιθαράκι-λιθαράκι» σημείωσε.

Θα απευθυνθούμε σε όλο τον προοδευτικό κόσμο και στη θεσμική δεξιά, δεσμεύθηκε. Η Ελλάδα, τόνισε, δεν έχει ένα προοδευτικό κόμμα που χρειάζεται να μην έχει εξαρτήσεις από κανέναν. Δεν θα είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα των ελίτ θα είμαστε ένα λαϊκό προοδευτικό κόμμα.

«Είχαμε ένα δίλημμα: να νομιμοποιήσουμε την διαδικασία με την συμμετοχή μας ή να μιλήσουμε; Αποφασίσαμε να μιλήσουμε γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Σε αυτό το δίλημμα, εμείς απαντήσαμε φωνάζοντας δυνατά. Νικήσαμε ένα ολόκληρο κομματικό μηχανισμό σε δύο εβδομάδες. Γι αυτό δεν έβγαλαν αποτελέσματα. Αλλά βάζουμε αυτά στο παρελθόν. Η ιστορία θα τους κρίνει. Επειδή πολλοί κουνάνε την σημαία της Αριστεράς τους θυμίζω ότι "τα στερνά τιμούν τα πρώτα". Η Αριστερά είναι τρόπος ζωής, όχι τρόπος να ζεις. Τους ευχόμαστε καλή τύχη στη διαχείριση των πόρων που τους έκανε τιμή να τους δώσει η χώρα. Η ιστορία θα τους κρίνει. Το κίνημά μας θα απευθυνθεί σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο και στη θεσμική δεξιά. Θα δώσει έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στα σύγχρονα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα στον πολιτισμό και το δικαίωμα στην αναπαραγωγή».

Ο Στέφανος Κασσελάκης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της Ακροδεξιάς λέγοντας ότι «Απέναντι στο δεξιό κύμα πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα κράτος που θα κάνει αλλαγές. Θα αντιμετωπίσει την κρίση στη σχέση του κράτους με τον πολίτη. Ο φαύλος κύκλος σπάει με τη συμμετοχική δημοκρατία. Ένα σύστημα που με πολεμά εδώ και ένα χρόνο. Θα παραμείνουμε η μόνη ανεξάρτητη, ρηξικέλευθη, προοδευτική παράταξη του τόπου. Το προοδευτικό κίνημα αρχίζει σήμερα από τη βάση».

Λίγο πριν αρχίσει να μιλά ο κ. Κασσελάκης τον υποδέχθηκε από το μικρόφωνο τραγουδώντας το «Θα ‘ναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη», η Σοφία Βόσσου.

Καρανίκας από τον Ταύρο: «Εμείς είμαστε εδώ σαν να μπαίνει η άνοιξη»

Στην ανακοίνωση της ίδρυσης παραβρέθηκαν η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, η Ραλλία Χριστίδου, η Κυριακή Μάλαμα, καθώς και οι πρώην βουλευτές, Ολυμπία Τελιγιορίδου και Παναγιώτης Κουρουμπλής. Εκεί ήταν από νωρίς και ο Θάνος Μωραίτης, ο Θανάσης Οικονόμουμ, ο 'Αρης Σπηλιωτόπουλος, ο Βαγγέλης Αντώναρος, ο Νίκος Καρανίκας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την αποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη και τις ανεξαρτητοποιήσεις των 4 βουλευτών που πρόσκεινται στην πλευρά του πρώην προέδρου.

Μέχρι στιγμής την ανεξαρτητοποίησή τους έχουν ανακοινώσει ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς, η βουλευτής Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών, Ραλλία Χρηστίδου και η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

