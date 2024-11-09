ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου

Για οργανωμένο σχέδιο, που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Στέφανο Κασσελάκη, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του έκτακτου συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και το οργανωμένο σχέδιο που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό» τονίζεται.



«Είχε έτοιμο το ανταγωνιστικό κόμμα εδώ και ημέρες και, την ώρα που δήθεν διαμαρτυρόταν εκτός του Συνεδρίου, είχε έτοιμη την ανακοίνωση και τα γραφεία του νέου κόμματος. Όλα όσα έγιναν χθες με τους τραμπουκισμούς και τις λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, όπως καμία σχέση δεν έχει και ο ίδιος όπως αποδείχθηκε» σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

«Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος, και η Πολιτική Απόφαση.Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αποκαλύφθηκαν πλήρως οι πραγματικές επιδιώξεις του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς και το οργανωμένο σχέδιο που είχε εξυφάνει εδώ και καιρό.Αφού απέτυχε να παρεμποδίσει την έναρξη του συνεδρίου, αποχώρησε χωρίς καν να επιδιώξει να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Ομολογώντας, έτσι, ότι δεν είχε την πλειοψηφία των συνέδρων με το μέρος του, κι ότι όλα όσα υποστήριζε περί του αντιθέτου, τις προηγούμενες μέρες, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επικοινωνιακή επιθετική προπαγάνδα.Άλλωστε, η ανακοίνωση του νέου κόμματός του, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα, παρότι το διέψευδε υποκριτικά.Ο Στέφανος Κασσελάκης το μόνο που έκανε στην χθεσινή ημέρα ήταν ένα επικοινωνιακό σόου έξω από τον χώρο του Συνεδρίου με συνεχείς ψευδείς δηλώσεις και προβοκάτσιες που έπεσαν όλες στο κενό. Γιατί στη Δημοκρατία υπάρχουν κανόνες και αυτούς τους κανόνες δεν μπορεί να αποδεχθεί ο Στέφανος Κασσελάκης. Είχε έτοιμο το ανταγωνιστικό κόμμα εδώ και ημέρες και, την ώρα που δήθεν διαμαρτυρόταν εκτός του Συνεδρίου, είχε έτοιμη την ανακοίνωση και τα γραφεία του νέου κόμματος. Όλα όσα έγιναν χθες με τους τραμπουκισμούς και τις λεκτικές και όχι μόνο επιθέσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο, όπως καμία σχέση δεν έχει και ο ίδιος όπως αποδείχθηκε.Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που έθεσαν υποψηφιότητα και εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δεν νοείται να ανεξαρτητοποιηθούν χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους στο κόμμα.Και πολύ περισσότερο, δεν έχουν καμμιά πολιτική και ηθική νομιμοποίηση να υπονομεύσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο λαός, με την ψήφο του στις βουλευτικές εκλογές.Για αυτή τους την προσπάθεια, που ενορχηστρώνεται από τον πρώην πρόεδρο, αλλά και όσοι κι όσες την πραγματοποιήσουν, θα κριθούν και θα αποδοκιμαστούν σκληρά από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και από τους αριστερούς, προοδευτικούς, δημοκρατικούς πολίτες.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα προχωρήσει μπροστά, συγκροτημένα, με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα. Με αταλάντευτη πίστη στις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, που όχι μόνο δεν είναι ξεπερασμένες, αλλά είναι επίκαιρες όσο ποτέ. Με σαφή, πειστικό προγραμματικό λόγο, και με μια συγκεκριμένη και συνολική πρόταση για την προοδευτική κυβερνητική αλλαγή. Θα ανασυγκροτηθεί και θα γίνει πιο ισχυρός, για να δώσει και να κερδίσει τις μάχες για την ανατροπή της κυβέρνησης της ΝΔ και των πολιτικών της. Για την αναγκαία προοδευτική αντεπίθεση και την απαραίτητη κοινωνική και πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση».

