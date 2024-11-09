ΣΥΡΙΖΑ: Πυρά κατά Κασσελάκη στο συνέδριο

«Πυρ ομαδόν» κατά του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και των βουλευτών που των υποστηρίζουν, εξαπολύθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Με ομιλίες συνέδρων συνεχίζονται από το πρωί οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου στη σκιά των επεισοδίων της Παρασκευής. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα Σάββατο, όπως έχει ανακοινωθεί.

Δείτε Live τις ομιλίες των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Γραμματέα της ΚΕ του κόμματος, στη λήξη των εργασιών του έκτακτου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:





«Όσοι βουλευτές σκέφτονται να φύγουν από το κόμμα να ευχαριστήσουν φεύγοντας τον Αλέξη Τσίπρα που τους έβαλε στις λίστες αυτές και να παραδώσουν τις έδρες», είπε ο Κώστας Αρβανίτης. «Οι έδρες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Τέρμα η πλάκα, δεν θα το ανεχτούμε, θα είμαστε πολύ αυστηροί, τέρμα τα χαϊδέματα. Οι λέξεις ‘σύντροφοι και συντρόφισσες' έχουν αξία και αξιοπρέπεια, τουλάχιστον φύγετε με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε όσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιηθούν για να ακολουθήσουν τον Στέφανο Κασσελάκη.





«Είμαστε στην επόμενη μέρα, εκλέγουμε πρόεδρο του κόμματος, όχι ηγεμόνα ούτε πρίγκιπα. Και το άρθρο του καταστατικού λέει με σαφήνεια πού κινείται ο πρόεδρος, στα πλαίσια των αποφάσεων της ΚΕ», είπε ο Τρύφων Αλεξιάδης. Μίλησε για τα προβλήματα λειτουργίας του κόμματος προσθέτοντας πως όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος, αν δεν τηρήσει το καταστατικό και τις δεσμεύσεις του εκείνος θα είναι ο πρώτος που θα βγει να κάνει κριτική. Σχολίασε ότι «η χθεσινή ημέρα απέδειξε και ανέδειξε τα οργανωτικά μας χάλια, ήταν μια μαύρη μέρα. Η φωτογραφία που είδα μετά, τόσος κόσμος να περιμένει έξω και λίγος κόσμος μέσα, είναι ευθύνη όλων μας και πρέπει να ζητήσουμε μια μεγάλη συγγνώμη από τους συντρόφους που ταλαιπωρήθηκαν και να δεσμευτούμε όλοι ότι δεν θα ξαναγίνει».

"Η πραγματικότητα έδειξε το σχέδιο της διάσπασης, αλλά ήταν τόσο φανερό πού πήγαινε το πράγμα τόσο καιρό"



«Εμείς έχουμε τώρα να μετρηθούμε με τους εαυτούς μας. Να έρθει ο κόσμος στις κάλπες για την εκλογή αρχηγού να δείξει ότι αυτός ο χώρος δεν πεθαίνει», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης. Βάλλοντας κατά του κ. Κασσελάκη σχολίασε ότι «αυτό που συνέβη χθες βράδυ εδώ και σήμερα στον Ταύρο ήταν το τέλος ενός χρονικού μιας υποκρυπτόμενης διάσπασης και της απαρχής μιας νέας πορείας ενός άλλου ‘κινήματος'». «Η πραγματικότητα έδειξε το σχέδιο της διάσπασης, αλλά ήταν τόσο φανερό πού πήγαινε το πράγμα τόσο καιρό», είπε. Σχολίασε ότι ο κ. Κασσελάκης στον Ταύρο «τόλμησε» να πει ότι ήταν σε ένα δίλημμα χθες για το αν θα νομιμοποιούσαν με τη σιωπή το συνέδριο ή θα μιλούσαν, «αλλά πιο μπροστά είχαν μιλήσει σύνεδροι». Είπε ειδικότερα ότι σε κάθε περίπτωση ο αριθμός 2.784 που υπερψήφισε χθες τις αποφάσεις του συνεδρίου είναι μεγαλύτερος από τις 1.934 υπογραφές που παρέδωσε η Θ. Τζάκρη. «Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.





Τη θέση ότι το βασικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι «σταματήσαμε να μιλάμε μεταξύ μας πολιτικά, χάσαμε το νήμα με την εργατική τάξη, εξέφρασε ο Γιώργος Βασιλειάδης, υποστηρίζοντας ότι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας να ξαναμιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά με την κοινωνία. «Χρειάζεται ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Να χτίσουμε πάνω στις δομές μας, να ξαναμιλήσουμε πολιτικά, να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας», είπε, προσθέτοντας ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει μπροστάρης στην ανασύνθεση του χώρου. «Να ξαναβγούμε από τα γραφεία και να ξαναβρεθούμε στους δρόμους», συνέχισε, τονίζοντας ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν σημείο επανεκκίνησης.

