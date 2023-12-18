Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η μείζονα αντιπολίτευση με αφορμή την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με την τροπολογία για την άδεια παραμονής των μεταναστών.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο ότι η κυβέρνηση «αποδεικνύεται όμηρος ακροδεξιών και ακραία οπισθοδρομικών αντιλήψεων, ακόμη και όταν πρόκειται να υπερασπιστεί μια αυτονόητη τροπολογία για την κοινωνία και την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας».

Πηγές της Κουμουνδούρου τονίζουν πως «η κυβέρνηση ψήφισε μόνη της τον προϋπολογισμό του 2024, έναν προϋπολογισμό ακρίβειας, οριζόντιας φορολόγησης και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού χρέους. Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μοιάζει απλησίαστο για τους περισσότερους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι αυξήσεις στα τρόφιμα φτάνουν μέχρι και το 60%, ενώ 8 στους 10 συμπολίτες μας αναγκάζονται να περικόψουν βασικά αγαθά».

Στο σημείο αυτό αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός «θριαμβολόγησε χθες στη Βουλή για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, αποδεικνύοντας ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και μακριά από τις ανάγκες των πολιτών. Στο μόνο θέμα που αποδεικνύεται «συνεπής», είναι η απαξίωση των θεσμών, του κράτους δικαίου και η καταστρατήγηση του Συντάγματος. Ο πρωθυπουργός των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, του διεθνούς διασυρμού της χώρας στα θέματα ελευθερίας του τύπου, προβάρει από το Βήμα της Βουλής την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αθετώντας τις Συνταγματικές προβλέψεις. Η προσβολή του Συντάγματος από τον ίδιο τον πρωθυπουργού δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική περίοδο».

Επίσης τονίζουν πως «ο πρωθυπουργός δεν λογαριάζει το Σύνταγμα, αλλά δειλιάζει και τρέμει μπροστά στην ακροδεξιά του Αντώνη Σαμαρά. Ο δήθεν ευρωπαϊστής και μεταρρυθμιστής κ. Μητσοτάκης, αποδεικνύεται όμηρος ακροδεξιών και ακραία οπισθοδρομικών αντιλήψεων, ακόμη και όταν πρόκειται να υπερασπιστεί μια αυτονόητη τροπολογία για την κοινωνία και την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Την ίδια ώρα, τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ένας 29χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε αιματηρή καταδίωξη, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε μπαράζ πυροβολισμών στο Γκάζι, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών.

Τελικά η κυβέρνηση ΝΔ-Μητσοτάκη που ήρθε στην εξουσία ομνύοντας στο δόγμα τάξη και ασφάλεια, έχει συνδεθεί με την χειρότερη περίοδο ακραίας εγκληματικότητας στη χώρα μας. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί εξεγείρονται πλέον κατά της κυβέρνησης, φτάνοντας στο σημείο να φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους.

Το 41% δεν αποτελεί πλέον άλλοθι για τον κ. Μητσοτάκη. Λίγους μήνες μετά τις εκλογές η χώρα μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να οδηγήσει τους πολίτες στην απόλυτη ανασφάλεια. Ανασφάλεια για τη ζωή και την περιουσία τους, ανασφάλεια μπροστά στην ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού, ανασφάλεια μπροστά στην υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας, ανασφάλεια για την περιφρόνηση των αρχών του κράτους δικαίου, ανασφάλεια για την ακρίβεια, τη φορολογία, την εξασθένηση του πραγματικού εισοδήματος.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ θα αντιπαρατεθεί σκληρά με την κυβέρνηση επιλέγοντας τη σωστή πλευρά της δικαιοσύνης απέναντι στην αδικία, της ισότητας απέναντι στην ανισότητα, της προόδου απέναντι στο συντηρητισμό, των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι σε μια πολιτική που ευνοεί λίγους και ισχυρούς.

Με καλά επεξεργασμένες, τεκμηριωμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις. Σε πείσμα του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του, σε πείσμα συγκεκριμένων συμφερόντων που λυμαίνονται τη χώρα, αυτό το κράτος θα «ισιάξει». Και θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με σύμμαχο τους πολίτες και τις υγιείς δυνάμεις του τόπου».

