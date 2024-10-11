Ομοβροντία πυρών κατά του Στέφανου Κασσελάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο.

«Ο Κασσελάκης δεν πήρε πίσω το εξώδικο. Εξακολουθεί να λέει ότι είναι πρόεδρος. Άρα, δεν υπάρχει σεβασμός των αποφάσεων του κόμματος. Χθες μίλησε για αλλαγή πολιτεύματος. Λόγος αποκλεισμού του κόμματος από εθνικές εκλογές ο μη σεβασμός του πολιτεύματος» δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη στη σκιά της συνέντευξης του κ. Κασσελάκη.



«Η δράση του Κασσελάκη είναι διασπαστική κίνηση, όχι η αντίδραση του κόμματος απέναντι σ’ αυτή», σημείωσε.



«Η αντίδραση με τη σύγκληση της ΚΕ είναι η μίνιμουμ κίνηση αξιοπρέπειας» ανέφερε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ» πρόσθεσε η κ. Γεροβασίλη.

Στη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρόταση από τον Νίκο Σκορίνη για αναβολή συνεδρίασης της Κ.Ε και ταυτόχρονα να κληθούν όλοι οι υποψήφιοι στην Πολιτική Γραμματεία να τα συζητηθούν όλα εκεί.

Η αναβολή υποστηρίχθηκε από Σκορίνη, Ρήγα, Τελιγιοριδου και Τζάκρη, ενώ λευκό ψήφισαν οι Πολάκης και Παναγιωτόπουλος (εκπρόσωπος νεολαίας).

Η πρόταση δεν πέρασε και η ΚΕ θα συνεδριάσει κανονικά αύριο.

«Κορυφαία πράξη ποινικοποίησης του κόμματος»

«Το εξώδικο είναι η μέχρι στιγμής κορυφαία πράξη ποινικοποίησης του κόμματος, σε συνέχεια άλλων που πρόσφατα προηγήθηκαν» τόνισε στην ΠΓ ο Γιάννης Ραγκούσης.



«Στόχος της ποινικοποίησης του κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη και τους/τις ομοίους του είναι το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως αξιωματική αντιπολίτευση» δήλωσε δε.



«Ο Κασσελάκης όχι μόνο δεν πήρε πίσω το εξώδικο, αλλά δηλώνοντας ότι ικανοποιήθηκε μετά από αυτό και γι’ αυτο δεν το συνεχίζει, ουσιαστικά είπε πως καλώς έπραξε και το απέστειλε, επομένως καλώς ποινικοποίησε την κομματική λειτουργία».



«Η τεχνητή προσπάθεια ακύρωσης της απαρτίας στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ αποτελεί μία αθέμιτη και πρωτοφανής υπονόμευση λειτουργίας των οργάνων, δηλαδή της δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί σήμερα από την ΠΓ» σημείωσε ο κ. Ραγκούσης.



«Είναι απόλυτη αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής στην ΚΕ. Έχουν εξοντωθεί οικονομικά και χρονικά οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, ας δείξουμε τον ελάχιστο σεβασμό στη ζωή τους διασφαλίζοντας το αυτονόητο: τη συμμετοχή τους» ανέφερε από πλευράς της στην ΠΓ η Κατερίνα Νοτοπούλου.



Για την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ, καθώς και για ενδεχόμενη επανεξέταση της διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη από την ομάδα των «87», μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» το πρωί της Παρασκευής.

