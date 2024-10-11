Για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, καθώς και για ενδεχόμενη επανεξέταση της διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη από την ομάδα των «87», μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» το πρωί της Παρασκευής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αρχικά, ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως ο λόγος που επέλεξε να καταθέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι ακριβώς για να σταματήσει αυτή η «κατρακύλα που βιώνουν οι πολίτες με την ενέργεια, τους μισθούς και την Υγεία». Όπως είπε «αυτό που ζούμε με την ενέργεια είναι η αποτύπωση της αποτυχίας της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη», ενώ προσέθεσε:

«Πρέπει να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Αυτός ο κατήφορος στον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει άλλο, δεν μπορούν όλα τα θέματα να λύνονται μέσω κουτσομπολιών ή εξωδίκων. Υπάρχουν κόμμα και διαδικασίες. Εμείς κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν εφαρμόζει το κράτος δικαίου, όταν εμείς δεν εφαρμόζουμε τους δικούς μας κανόνες; Δεν μπορούμε άλλο να ασχολούμαστε με την παραπολιτική, προσωπικά νιώθω μια απόσταση».

Αναφορικά με τον κ. Κασσελάκη και την έκκληση για έρευνα που απηύθυνε χθες μετά τη δημοσίευση του πόθεν έσχες του, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη στενοχώρια του για το τι σημαίνει ένα εξώδικο, υποστηρίζοντας ότι «ο πρώην πρόεδρος δεν σέβεται τις αποφάσεις των οργάνων, ενώ λέει στο τέλος του πως θα πάει στις εισαγγελικές Αρχές. Η χθεσινή συνέντευξή του δεν ήταν πολιτική, ακούσατε κάτι ας πούμε για την κατηγορία της διαπλοκής;»

Ερωτηθείς για το επικείμενο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκρυψε την ανησυχία του για νέο κύμα διχασμού. «Όσοι δεν μπορούν να παράγουν πολιτική, δημιουργούν αντιθέσεις, εντυπώσεις και δυστυχώς διχασμό. Εγώ δεν ήμουν ποτέ οπαδός των διαγραφών και των αποκλεισμών, πρότεινα όπως ξέρετε στον τέως πρόεδρο να πάμε σε διαδικασία προσφυγής στην κάλπη χωρίς μομφή, χωρίς στίγμα στο κόμμα μας, χωρίς να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει. Δεν το δέχτηκε και προκάλεσε τη μομφή στην Κεντρική Επιτροπή. Η συρρίκνωση είναι ευθύνη του προηγούμενου προέδρου, τι να κάνουμε;»

«Μπορούμε να συμμετέχουμε σε εκλογές ενός κόμματος στο οποίο στέλνουμε εξώδικα;»

Στη συνέχεια, ως προς το «ναυάγιο» της πρωτοβουλίας του Παύλου Πολάκη περί κοινής συνάντησης όλων των υποψήφιων προέδρων, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε:

«Όταν υπάρχουν κανόνες και κόμμα και άρα δεν είμαστε προσωπικότητες που κυκλοφορούμε μόνοι μας, έπρεπε αυτή η συνάντηση, όπως κι οποιαδήποτε άλλη τέτοια, να γίνει με ευθύνη των οργάνων του κόμματος . Δεν μπορεί να συναντιόμαστε χωρίς συνεννόηση με το κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνουν οι υποψηφιότητες. Δεν γίνεται να παραβιάζουμε την ίδια τη Δημοκρατία».

Κατέληξε λέγοντας ότι ο λόγος που υπέβαλε υποψηφιότητα είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει καλά. «Όχι απλά για να πούμε ότι ήταν λάθος οι επιλογές της προηγούμενης περιόδου, αλλά για να αναβαθμιστούμε. Άρα οι εκλογές πρέπει να προσδώσουν κύρος και πολιτική ποιότητα. Και αναρωτιέμαι, μπορούμε να συμμετέχουμε σε εκλογές ενός κόμματος που δεν το εκτιμούμε και στο οποίο στέλνουμε εξώδικα; Είναι μεγάλο ψέμα ότι όλοι είμαστε ίδιοι»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.