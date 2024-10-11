«Το πράσινο τιμολόγιο δεν καταργείται. Θα συνεχίσει να προσφέρεται σε όλους όσοι το έχουν επιλέξει. Αυτό που καταργείται είναι η υποχρεωτικότητα να το προσφέρουν οι πάροχοι, από την 1η.1.2025 σε νέους πελάτες».

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ο υπουργός σημείωσε πως οι πάροχοι δεν θα είναι νομικά υποχρεωμένοι να προσφέρουν το πράσινο τιμολόγιο από τις αρχές του νέου έτους, διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν επιτρέπει, εις το διηνεκές, υποχρεωτικότητες στην τιμολόγηση. Παρόλα αυτά, εκτίμησε πως οι περισσότεροι θα το διατηρήσουν και για νέους καταναλωτές, αφού είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές προϊόν. «Από την αρχή που νομοθετήθηκε αυτή η υποχρωτικότητα ήταν για έναν χρόνο. Ήταν μεταβατικός ο νόμος» είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε πως οι καταναλωτές που είναι, ήδη, στο πράσινο τιμολόγιο παραμένουν σε αυτό, μέχρι να αποφασίσουν οι ίδιοι, για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν είτε τύπο είτε πάροχο τιμολογίου.

Μιλώντας για τον μακροπρόσθεσμο σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέση με τα τιμολόγια, επισήμανε: «Στο μάκρος του χρόνου θα έχουμε δύο κυρίως τρόπους τιμολόγησης. Το δυναμικό (πορτοκαλί) τιμολόγιο, το οποίο θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τις επιχειρήσεις κυρίως, διότι αυτές έχουν -κατά βάση- έξυπνους μετρητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα μπορούν να κατεβάσουν το κόστος του ηλεκτρισμού. Επιπλέον, θα ενθαρρύνουμε -στο μάκρος του χρόνου- και τα σταθερά τιμολόγια, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να μην είναι υποχρεωμένος κάποιος που έχει μικρή κατανάλωση και δεν έχει το χρόνο, να παρακολουθεί τα "σκαμπανεβάσματα" της αγοράς».

Για την ανάγκη που οδήγησε στη θεσμοθέτηση του πράσινου τιμολογίου δήλωσε: «Το πράσινο τιμολόγιο θεσμοθετήθηκε για να μπορούμε να ξέρουμε τις τιμές. Να έχουμε ένα τιμολόγιο με βάση το οποίο θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις τιμές. Αυτό πέτυχε! Ξέρουμε τις τιμές. Αυτή η γνώση των τιμών είναι το κέρδος μας. Έστω και ένας καταναλωτής να μείνει στο πράσινο τιμολόγιο, θα είναι υποχρεωμένοι οι πάροχοι να ανακοινώνουν τις τιμές και να μπορεί να κάνει σύγκριση ο καταναλωτής. Το θέμα της διαφάνειας των τιμών είναι κέρδος. Θα συνεχίσει. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, να έχουμε -όπως τα μάθαμε- αυτά τα τέσσερα, υπάρχοντα είδη τιμολογίων (πράσινο, μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί). Θα αλλάζει, σταδιακά, όμως ο αριθμός των καταναλωτών που χρησιμοποιεί το καθένα, καθώς θα προχωράει η ενεργειακή μετάβαση».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε πως: «Το πολύ ενδιαφέρον που θα συμβεί για τους οικιακούς καταναλωτές είναι ότι θα δημιουργηθούν δύο ζώνες κατανάλωσης... Γενικά οι φθηνές τιμές είναι από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, αναλόγως της εποχής και πάρα πολλές ώρες το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι γενικά φθηνότερο. Θα κάνουμε, λοιπόν, αυτή την αλλαγή (από το νυχτερινό σε δύο νέες ζώνες) και θα υπάρχει και εποχικότητα στην αλλαγή. Το ακριβές χρονικό διάστημα των ζωνών θα προσδιοριστεί σε δύο εβδομάδες περίπου. Στην παρούσα φάση στο Υπουργείο "τρέχουμε" μία αξιολόγηση των δεδομένων για την κατανάλωση που γίνεται ανά ώρα και ανά συσκευή, για να μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα σε σχέση με το πώς πρέπει να γίνει η παρέμβαση».

Αναφορικά με το τί πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές που έχουν, ήδη, νυχτερινό τιμολόγιο απάντησε: «Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Θα περάσουν, αυτομάτως, στο διζωνικό τιμολόγιο, αλλά αν επιθυμούν να έχουν μία ενιαία τιμή μπορούν να αλλάξουν».

Πρόσθεσε πως: «Έχουμε στη χώρα ένα μεγάλο αριθμό πληθυσμού που είναι στο σπίτι. Είναι συνταξιούχοι, είναι 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, είναι τα ζευγάρια, όπου ένας από τους δύο δεν δουλεύει, είναι όσοι κάνουν τηλεργασία, είναι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι αγρότες των οποίων η απασχόληση είναι εποχική, 150.000 νοικοκυριά που έχουν μωρό στο σπίτι μέχρι να γίνει 2 ετών να πάει παιδικό σταθμό. Όλοι αυτοί -ως τώρα- τις φθηνές τιμές του μεσημεριού δεν μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν, και χρειάζονται ενέργεια, για να μαγειρέψουν, να ζεσταθούν όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό».

Τέλος, σε ερώτηση αν μπορεί η Ελλάδα να φύγει από το Χρηματιστήριο Ενέργειας για να έχει σταθερή τιμή ρεύματος, ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε: «Όχι, δεν μπορεί να φύγει, βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών. Είμαστε κράτος-μέλος της ΕΕ, όπου και προβλέπονται συγκεκριμένες οδηγίες».

Πηγή: skai.gr

