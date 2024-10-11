Στ. Κασσελάκης: «Το Συνέδριο θα αποφανθεί αν είμαι πρόεδρος του κόμματος - Δεν πρόκειται να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ»

«Το συνέδριο θα αποφανθεί αν είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης.

Για την αμφισβήτηση της υποψηφιότητας του, είπε: «Υποψήφιοι είναι όσοι εγκρίνει το Συνέδριο. Θα πάμε σε εκλογές προέδρου ό,τι και να γίνει. Το καταστατικό είναι ξεκάθαρο. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο, μπορεί και θα όφειλε να εκφραστεί, κατά τη γνώμη μου, για αυτό που έχει γίνει. Ας πούμε ότι ισχύει ότι είμαι πρώην πρόεδρος. Ποιος είναι πρόεδρος σήμερα; Παραμένω και de facto και de jure πρόεδρος. Η βάση του ΣΥΡΙΖΑ με επέλεξε για να τα αλλάξουμε όλα και ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε ουδέτερη στάση. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο κενό πολιτικής ηγεσίας για το κόμμα. Καταστατικά είναι ξεκάθαρο ότι όταν υπάρχει άρση εμπιστοσύνης, πάμε σε έκτακτο συνέδριο. Βεβαίως παραμένω πρόεδρος, διότι δε νοείται ένα κόμμα να μην έχει διαχειριστική και διοικητική ηγεσία».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Από κει και πέρα να σας πω ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, το πιο έντιμο πράγμα θα ήταν να κατέβαινε απέναντί μου ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ». Σημείωσε ότι ήταν «τακτικό λάθος το ότι δεν προσέφυγε σε κάλπες τον περασμένο Φεβρουάριο».

Για την κατάσταση που έχει προκύψει, είπε: «Αυτές οι αρμοδιότητες που ασκούνται αυτήν τη στιγμή είναι αντικαταστατικές. Είδα στο τηλέφωνό μου ότι είχαν κλειδώσει το e-mail. Άρα, συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια άλλη ιδιοκτησιακή αντίληψη στο κόμμα».

Για τις εσωκομματικές εξελίξεις, ανέφερε: «Υπάρχει σχέδιο αποκλεισμού μου από την εκλογή αρχηγού και σενάριο αναβολής και ρευστοποίησης του κόμματος, αυτά δεν είναι δημοκρατικές αντιλήψεις».

Είπε ακόμη ότι δεν θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Για την επίμαχη φράση του περί "κουκουλοφόρων", απάντησε: «Δεν μίλησα για κουκουλοφόρους, είπα ότι στα αξιότιμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποιοι φόρεσαν κουκούλες. Η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα να κάνει μυστική ψηφοφορία, αλλά η συγκεκριμένη ήταν ημί-μυστική, αφού κάποιοι ψήφισαν τηλεφωνικά».

Εμφανίστηκε βέβαιος ότι «θα πάμε σε Συνέδριο και σε εκλογή προέδρου γιατί στο τέλος της ημέρας η βάση θα μιλήσει. Υπάρχει σχέδιο που θέλει να με αποκλείσει και να υπάρξει αναβολή των διαδικασιών και μια επιτροπή σωτηρίας. Δεν θα επιτρέψω το σενάριο αυτό, δεν θα επιτρέψω το σενάριο αναβολής και ρευστοποίησης του κόμματος».

Αναγνώρισε ότι η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να αποκλείσει την υποψηφιότητα του και πρόσθεσε ότι «το Συνέδριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής».

Με αφορμή τα διαδικαστικά προβλήματα και την παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, είπε ότι μελλοντικά «την λύση θα την δώσει η βάση του κόμματος με νέο καταστατικό» και πρόσθεσε «έχω καταθέσει την πρόταση μου, που είναι είναι συμμετοχική αμεσοδημοκρατία. Πρέπει να φτιάξουμε το κόμμα μας για να φτιάξουμε τη χώρα, πρέπει να γίνουν βαθιές τομές. Έκανα τις προτάσεις μου, αλλά δυστυχώς τις έχουν εμποδίσει. Όποιος νομίζει ότι θα φύγω από την χώρα, πλανάται πλάνην οικτρά».

Για το εξώδικο, είπε: «Η διαρροή προσωπικών δεδομένων σήμερα μπορεί να συμβεί σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ένα εξώδικο είναι μια επίσημη διαμαρτυρία. Κάποιος πρέπει να παίρνει μία ξεκάθαρη στάση. Υπάρχουν συνταγματικά δικαιώματα ισονομίας. Δεν πρόκειται να ταλαιπωρήσω το κόμμα νομικά. Στρέφομαι κατά του φυσικού προσώπου».

Για τους αντιπάλους του, είπε: «Δεν διαφωνούν μαζί μου ιδεολογικά και δεν υπάρχει αντιπρόταση από την πλευρά τους. Γίνεται λόγω μιας εμμονής στο πρόσωπο μου, το καινούργιο απέναντι στους παλαιοκομματικούς μηχανισμούς. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την βάση να εκλέγει. Να λήξει η συζήτηση περί κόμματος Κασσελάκη. Η βάση θα δώσει τις λύσεις. Δεν πρόκειται να φύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα κάνω νέο κόμμα».

Για το αν θα έχουν θέση στο κόμμα οι αντίπαλοί του, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Χρήστος Σπίρτζης, είπε: «Στον ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει όποιος αποφασίζει η βάση. Θα μείνω τον ΣΥΡΙΖΑ όποιος κι αν εκλεγεί».

Για το πόθεν έσχες του, είπε: «Το πόθεν έσχες ήταν για την ημέρα ανάληψης της προεδρίας πριν από τον γάμο. Το πόθεν έσχες του Τάιλερ δεν θα έχει σκιές».

Για την προβολή της προσωπικής του ζωής και τον γάμο του, είπε: «Είναι δικαίωμά μας να περάσουμε μερικές ωραίες στιγμές με τους φίλους μας. Όχι, δεν απολογούμαι».

Για το σενάριο της ενιαίας Κεντροαριστεράς, είπε ότι τέτοιες πιέσεις προέρχονται από ατζέντες επιχειρηματικές και μιντιακές και πρόσθεσε ότι η βάση κάθε κόμματος πρέπει να νομιμοποιήσει τον αρχηγό της και να κατευθύνει το κόμμα σε συνεργασία ή όχι.

