O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής MED9 στην Πάφο, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού κύκλου, με έμφαση στα ζητήματα του μεταναστευτικού και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιείται υπό τη σκιά των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανησυχίας για περαιτέρω κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Παρόντες, πέραν του οικοδεσπότη Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, ο Κροάτης Αντρέι Πλένκοβιτς, ο Μαλτέζος Ρόμπερτ Αμπέλα και ο Σλοβένος Ρόμπερτ Γκολόμπ. Το «παρών» θα δώσει επίσης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Αμπντάλα, με δεδομένο ότι θα συζητηθούν και οι σχέσει Ε.Ε.-Ιορδανίας.

