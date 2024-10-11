ΣΥΡΙΖΑ: Καταθέτει αίτημα προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη

Του Γιάννη Ανυφαντή

Αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για το μπάζωμα στα Τέμπη θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Νίκος Παππάς.

"Με απόφαση του προεδρείου της Κ.Ο σας ανακοινώνουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα καταθέσουμε πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής για το μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μπορεί να έχει περάσει κάποιος καιρός, αλλά η μάχη που δίνουμε είναι για να αποκαταστήσουμε τη σχέση του κράτους με την πολιτεία. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ εννοούν όσα λένε δεν έχουν πάρα να ανοίξουν την πόρτα για τη διερεύνηση" δήλωσε ο κ. Παππάς.

"Καλούμε καταρχήν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να συνηγορήσουν και να συνυπογράψουν. Πιστεύουμε ότι εδώ βρίσκεται ένα πεδίο συνεννόησης, προσδοκούμε" πρόσθεσε.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα σύστασης προανακριτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ θα αφορά 3 πολιτικά πρόσωπα:

Σε ό,τι αφορά στον Χρήστο Τριαντόπουλο, υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, ζητείται η διερεύνηση τέλεσης εκ μέρους του των αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας σε κακουργηματική μορφή, καθώς φέρεται να παρείχε εντολή στους επιχειρησιακούς παράγοντες να μεριμνήσουν για εργασίες μεταφοράς των αδρανών υλικών σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς να ενημερώσουν τις δικαστικές αρχές και να καταγράψουν τις ενέργειες σε επίσημο έγγραφο. Αποτέλεσμα ήταν η αλλοίωση του τόπου του συμβάντος και η εξάλειψη στοιχείων και κρίσιμου αποδεικτικού υλικού.

Σε ό,τι αφορά στους Χρήστο Τριαντόπουλο και Ιωάννη Τσακίρη, ζητείται η διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος και απιστίας, καθώς στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της παράνομης επέμβασης (εκχωμάτωση και επιχωμάτωση) στον τόπο του εγκλήματος, ο δεύτερος εξέδωσε υπουργική απόφαση έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή σε εργολάβους της εν γένει εκτέλεσης των παράνομων εργασιών επέμβασης και αλλοίωσης στοιχείων στον τόπο του εγκλήματος, ζημιώνοντας το δημόσιο κατά 647,6 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στους Χρήστο Τριαντόπουλο και Νικόλαο Παπαθανάση, ζητείται η διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος και απιστίας, καθώς ο δεύτερος με απόφασή του τροποποίησε απόφαση του κ. Τσακίρη, αποσκοπώντας στην παροχή συνδρομής προς τον πρώτο, ώστε να απαλλαγεί από την ευθύνη που του καταλογιζόταν για αλλοίωση στοιχείων και παράνομη επέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.