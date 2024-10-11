Έκκληση σε πέντε μέλη της ΠΓ και συγκεκριμένα στους Νίκο Παππά, Ράνια Σβίγγου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Μαρία Κουβέλη και Γιώτα Μπελώνη απευθύνει η Θεοδώρα Τζάκρη, ζητώντας να σκεφτούν ξανά τη σύγκληση της αυριανής Κεντρικής Επιτροπής, για τον αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τις εκλογές για νέο πρόεδρο στο κόμμα.

«Η εν λόγω απόφαση για συνεδρίαση της ΚΕ με θέμα τον διοικητικό αποκλεισμό του Στέφανου Κασσελάκη από τις εκλογές προφανώς δυναμιτίζει την εκλογική διαδικασία κι οδηγεί σε διάλυση τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στις οκτώ παραδοσιακές ακραίες σχισματικές φωνές της ΠΓ προστέθηκαν κι άλλοι 5 εκ των ενδιαμέσων, ο πρόεδρος της ΚΟ, Νίκος Παππάς, η γραμματέας του κόμματος Ράνια Σβίγγου, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Μαρία Κουβέλη και η Γιώτα Μπελώνη, που με πρόσχημα το εξώδικο προσχώρησαν στο μπλοκ αυτό.



Σε αυτούς τους 5 λοιπόν απευθύνομαι και ζητώ να το ξανασκεφτούν και να το μαζέψουν. Ιδιαιτέρως θεωρώ ότι οι δύο νομικοί εξ αυτών δεν μπορεί να υποστηρίζουν την περιστολή των πολιτικών δικαιωμάτων κάποιου, αν κι εφόσον αυτός ασκήσει κάποιο νόμιμο δικαίωμα του, όπως εν προκειμένω ήταν η εξώδικη διαμαρτυρία. Πρόκειται για νομικό σολοικισμό και πριν από όλα βουλευτές, στελέχη, μέλη, του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουμε επιστήμονες.

Όσοι εξ υμών το θεωρείτε ως μείζον θέμα μπορείτε να πάρετε και τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, με τελικό όμως στόχο τον κατευνασμό, αλλά και σύμφωνα πάντα με τα όσα ο καθείς/καθεμία πιστεύει.

Κάνω λοιπόν έκκληση στην σωφροσύνη ανθρώπων που σέβονται την πορεία τους και την υστεροφημία τους. Δεν έχω τίποτα να περιμένω από ανθρώπους που θέλουν να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι ικανοί για όλα και για την χρήση κάθε διοικητικού μέτρου για να εξοβελίσουν την λαϊκή βούληση και να αποφύγουν την αυστηρή της κρίση. Υπάρχει η ανάγκη ενός modus vivendi ανάμεσα στη προφανή κασσελακική πλειοψηφία της βάσης και στην αντικασσελακική πλειοψηφία της ΚΕ», ανέφερε η Θεοδώρα Τζάκρη.

Πηγή: skai.gr

