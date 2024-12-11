Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική – Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε τους νέους-ες τομεάρχες.

Αναλυτικά οι νέοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:

Τομεάρχης Εξωτερικών:

Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας:

Κεδίκογλου Συμεών

Τομεάρχης Εσωτερικών:

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Διαφάνειας:

Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:

Μαμουλάκης Χάρης

Τομεάρχης Υγείας:

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Τομεάρχες Παιδείας:

Καλαματιανός Διονύσης, Τσαπανίδου Πόπη

Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Κοντοτόλη Μαρίνα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:

Μπάρκας Κώστας

Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Κόκκαλης Βασίλης

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Γαβρήλος Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:

Τσαπανίδου Πόπη

Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:

Ζαμπάρας Μίλτος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας & Μετανάστευσης και Ασύλου:

Ψυχογιός Γιώργος

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:

Νοτοπούλου Κατερίνα

Τομεάρχης Τουρισμού:

Βέττα Καλλιόπη



Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί έχουν αναλάβει καθήκοντα:

Γραμματέας ΚΟ:

Καλαματιανός Διονύσης

Διευθυντής ΚΟ:

Μπάκης Γιώργος

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:

Παππάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος

Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι:

Μπάρκας Κώστας, Ζαμπάρας Μίλτος

