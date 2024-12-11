Λογαριασμός
Οι νέοι Τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική - Συμμαχία

Τομεάρχης Εξωτερικών: Δούρου Ρένα, Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας: Κεδίκογλου Συμεών, Τομεάρχης Εσωτερικών: Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Τομεάρχης Διαφάνειας: Πολάκης Παύλος

ΣΥΡΙΖΑ

Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική – Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε τους νέους-ες τομεάρχες.

Αναλυτικά οι νέοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:

Τομεάρχης Εξωτερικών:
Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας:
Κεδίκογλου Συμεών

Τομεάρχης Εσωτερικών:
Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Διαφάνειας:
Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης: 
Μαμουλάκης Χάρης

Τομεάρχης Υγείας:
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Τομεάρχες Παιδείας:
Καλαματιανός Διονύσης, Τσαπανίδου Πόπη

Τομεάρχης  Πολιτισμού και Αθλητισμού:
Κοντοτόλη Μαρίνα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:
Μπάρκας Κώστας

Τομεάρχης  Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης:
Παπαηλιού Γιώργος 

Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:
Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Κόκκαλης Βασίλης

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Γαβρήλος Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:
Τσαπανίδου Πόπη

Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:
Ζαμπάρας Μίλτος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας & Μετανάστευσης και Ασύλου:
Ψυχογιός Γιώργος

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:
Νοτοπούλου Κατερίνα

Τομεάρχης Τουρισμού:
Βέττα Καλλιόπη


Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί έχουν αναλάβει καθήκοντα: 

Γραμματέας ΚΟ: 
Καλαματιανός Διονύσης

Διευθυντής ΚΟ:
Μπάκης Γιώργος 

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:
Παππάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος

Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι: 
Μπάρκας Κώστας, Ζαμπάρας Μίλτος

Πηγή: skai.gr

