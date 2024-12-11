Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική – Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε τους νέους-ες τομεάρχες.
Αναλυτικά οι νέοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής:
Τομεάρχης Εξωτερικών:
Δούρου Ρένα
Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας:
Κεδίκογλου Συμεών
Τομεάρχης Εσωτερικών:
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τομεάρχης Διαφάνειας:
Πολάκης Παύλος
Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:
Μαμουλάκης Χάρης
Τομεάρχης Υγείας:
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Τομεάρχες Παιδείας:
Καλαματιανός Διονύσης, Τσαπανίδου Πόπη
Τομεάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού:
Κοντοτόλη Μαρίνα
Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:
Μπάρκας Κώστας
Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών & Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Τομεάρχης Δικαιοσύνης:
Παπαηλιού Γιώργος
Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:
Ακρίτα Έλενα
Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Κόκκαλης Βασίλης
Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Γαβρήλος Γιώργος
Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:
Τσαπανίδου Πόπη
Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:
Ζαμπάρας Μίλτος
Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας & Μετανάστευσης και Ασύλου:
Ψυχογιός Γιώργος
Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:
Νοτοπούλου Κατερίνα
Τομεάρχης Τουρισμού:
Βέττα Καλλιόπη
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί έχουν αναλάβει καθήκοντα:
Γραμματέας ΚΟ:
Καλαματιανός Διονύσης
Διευθυντής ΚΟ:
Μπάκης Γιώργος
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:
Παππάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος
Αναπληρωτές Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι:
Μπάρκας Κώστας, Ζαμπάρας Μίλτος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.