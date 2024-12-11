Μαρινάκης σε ΠΑΣΟΚ: «Θέλετε να αντιγράψετε κάντε το τουλάχιστον σωστά» - Το βίντεο που ανέβασε στο TikTok

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε για τις προμήθειες των τραπεζών έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με βίντεο που ανέβασε στο TikTok.
«Στην αρχή προτείνατε τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Όταν καταλάβατε ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά θα το διόγκωνε, αποφασίσατε να αντιγράψετε, ουσιαστικά, αυτά τα οποία, ήδη, είχε προαναγγείλει η Κυβέρνηση ότι θα ειπωθούν στη Βουλή, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό», ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Και, εντάξει, θέλετε να αντιγράψετε. Κάντε το τουλάχιστον σωστά. Είναι δυνατόν να προτείνετε τον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων στις χορηγήσεις δανείων, ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται εδώ και δεκαετίες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Παιδιά, είπαμε να αποκτήσουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όχι τους εκφραστές ενός σοβαροφανούς λαϊκισμού», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
@pavlos_marinakis 🔹 Αν θέλετε να αντιγράψετε, κάντε το τουλάχιστον σωστά. Είπαμε να αποκτήσουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Όχι τους εκφραστές ενός σοβαροφανούς λαϊκισμού.
