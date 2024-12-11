Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου της Google «AI Connect», που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και τη Google και συμμετείχαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Είχα τη μεγάλη χαρά να συμμετέχω σήμερα, μαζί με αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε επίπεδο διάφορων εφαρμογών για βελτίωση δημόσιων πολιτικών.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και χθες είχαμε την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση ότι η Ελλάδα και συγκεκριμένα το project “Pharos” επιλέχθηκε ως ένα από τα επτά ΑΙ Factories από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με άλλα λόγια, στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης η Ελλάδα πια “παίζει” στο ευρωπαϊκό Champions League.

Και προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να μπορούμε να βελτιώσουμε τις δημόσιες πολιτικές και να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία είτε μιλάμε για εφαρμογές στην πολιτική προστασία είτε μιλάμε για εφαρμογές που μπορούν να κάνουν τη ζωή στην πόλη μας πιο εύκολη, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μοναδικό εργαλείο το οποίο πρέπει πια να ενσωματωθεί στις δημόσιες πολιτικές.

Προφανώς, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και μία άλλη όψη, μία πιο σκοτεινή πλευρά, έχει πολλούς κινδύνους τους οποίους πρέπει να ελέγξουμε και να περιορίσουμε και η Ελλάδα φιλοδοξεί, και στον τομέα αυτό, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, στην περαιτέρω εξειδίκευση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, του ΑΙ Act, έτσι ώστε από τη μία να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία και τη σύσταση εταιρειών γύρω από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, με ένα ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο, από την άλλη να ρυθμίζουμε εκείνες τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες ενδεχομένως να εγκυμονούν κινδύνους και να απαιτούν μία προστασία σε επίπεδο είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό».

