Επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΝ της Γαλλίας στην Ελλάδα

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποίησε το διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου, ο Αρχηγός Ναυτικού της Γαλλίας ναύαρχος Nicolas Vaujour, κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα.

Στις κατ' ιδίαν συνομιλίες έγινε μια συνολική επισκόπηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στη διαμορφούμενη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς συνεργασίας και συμφωνήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση της συνέργειας σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Περαιτέρω ο ναύαρχος Nicolas Vaujour μετέβη στο Αρχηγείο Στόλου, στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό Στόλου αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του Στόλου και ακολούθως επέβη στη φρεγάτα ΥΔΡΑ και στο υποβρύχιο ΜΑΤΡΩΖΟΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

