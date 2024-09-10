ΣΥΡΙΖΑ: Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου νέος εκπρόσωπος Τύπου

Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου θα είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που συνεδρίασε το απόγευμα της Τρίτης για τον οδικό χάρτη μέχρι την εκλογή του νέου αρχηγού.

Ο Παυσανία Παπαγεωργίου θα αντικαταστήσει τη Βούλα Κεχαγιά μετά την παραίτησή της από εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Χ.

Η πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας προς την επόμενη Κεντρική Επιτροπή, προβλέπει στις 24 Νοεμβρίου να πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών και εφόσον χρειαστεί, την 1η Δεκεμβρίου ο δεύτερος γύρος.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση 1-4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα ανακηρύξει τις υποψηφιότητες για την εκλογή αρχηγού και θα επικυρώσει την διαδικασία. Νωρίτερα στις 19-20 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή των συνέδρων. Ανοικτό είναι ακόμη αν το έκτακτο Συνέδριο θα είναι και καταστατικό Συνέδριο, κάτι που θα συζητηθεί στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία και θα αποφασιστεί στην Κεντρική Επιτροπή. Εάν το έκτακτο Συνέδριο δεν είναι και καταστατικό τότε οι αλλαγές θα μεταφερθούν σε νέο Συνέδριο μετά την εκλογή αρχηγού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η απόφαση ελήφθη με 18-3. Διαφώνησαν, ο Παύλος Πολάκης και οι Θεοδώρα Τζάκρη και Ολυμπία Τελιγιορίδου, οι οποίοι πρότειναν η εκλογή ηγεσίας να γίνει στις 3 Νοέμβρη και το Συνέδριο να γίνει μέσα Οκτωβρίου.

