«Η δημοκρατική παράταξη επιστρέφει δυναμικά και αύριο από το βήμα της 88ης ΔΕΘ θα περιγράψει έναν άλλον πολιτικό δρόμο, διότι η πατρίδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή προοδευτική δύναμη η οποία θα είναι η αυριανή κυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και εκ νέου υποψήφιος, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψη του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

"Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία εποχή όπου τα εμπορικά ελλείμματα αυξάνουν, οι ανισότητες αυξάνουν και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων κατακρημνίζεται. Αυτά δεν μπορεί να τα πεις αποτελέσματα μιας επιτυχούς οικονομικής πολιτικής", είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: "Γι αυτό αύριο, από το βήμα της 88ης ΔΕΘ, θα περιγράψουμε έναν άλλο πολιτικό δρόμο. Υπεύθυνο, προοδευτικό, που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα ανταγωνιστική και μία κοινωνία δικαιότερη, απέναντι σε μια συντηρητική πολιτική η οποία ψαλιδίζει τις ευκαιρίες μιας σύγχρονης Ελλάδας, γι αυτό συνεχίζουν χιλιάδες Ελληνόπουλα να παίρνουν το δρόμο για το εξωτερικό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταρρέει και χιλιάδες Ελληνες πολίτες να βυθίζονται στην απελπισία.

Μπορούμε να καταφέρουμε. Χρειάζεται κόπος, αγώνας, προσπάθεια, αλλά είμαι σίγουρος ότι η δημοκρατική παράταξη επιστρέφει δυναμικά. Επιστρέφει δυναμικά, διότι ο τόπος, η πατρίδα, ο λαός έχουν ανάγκη από μία ισχυρή προοδευτική δύναμη. Μία προοδευτική δύναμη που θα είναι η αυριανή κυβέρνηση του τόπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία".

Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΔΕΘ - Helexpo, Τάσο Τζήκα, και μέλη της Διοίκησης και ενημερώθηκε για τη φετινή διοργάνωση. Αμέσως μετά ξεναγήθηκε σε Περίπτερα της 88ης ΔΕΘ και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με εκθέτες και επισκέπτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

